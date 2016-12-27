Biblioteca de E-mail SMTP

Esta biblioteca é projetado para enviar mensagens de e-mail

Conjunto de funções que amplia as possibilidades do tradicional SendMail. Agora você pode enviar mensagens tanto em formatos de texto quanto HTML. As mensagens podem ser enviadas para vários destinatários. Você pode anexar um ou vários arquivos ao seu e-mail. SSL é suportado.

O código-fonte da DLL está escrito em Delphi XE4 usando a biblioteca Indy.

Além dos arquivos do projeto, você deve instalar a biblioteca OpenSSL.

Lista de funções da biblioteca:

Função Descrição MailConnect

Conecta com servidor de e-mail

MailSendText envia textos

MailSendHtml Envia mensagens em HTML

MailSendInlineTextFile Envia mensagens com o conteúdo inserido em um arquivo de texto

MailSendInlineHtmlFile Envia mensagens com o conteúdo inserido em um arquivo HTML MailErrorDescription Traz a descrição do erro de volta

MailClose Encerra a conexão com o servidor de e-mail



Mensagens de erro:

Constante Valor

Descrição

MAIL_NO_CONNECTION

-2

sem conexão

MAIL_NO_INITIALIZATION -1 nenhum objeto para o servidor SMTP

MAIL_NO_ERROR 0 nenhum erro

MAIL_TIMEOUT 1

conexão fechada devido ao tempo ter sido excedido

MAIL_WRONG_LOGIN 2

login/senha errado

MAIL_WRONG_HOST_NAME 3

nome do host errado

MAIL_HOST_NOT_FOUND 60

host não foi encontrado



Exemplo do Script:

#property copyright "avoitenko" #property link "https://www.mql5.com/en/users/avoitenko" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include <Trade\Trade.mqh> #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <SmtpMailLibrary.mqh> enum ENUM_MESSAGE { MESSAGE_TEXT, MESSAGE_HTML, MESSAGE_INLINE_TEXT, MESSAGE_INLINE_HTML }; input string mail_options= "=== Mail Options ===" ; input string InpMailHost= "smtp.gmail.com" ; input int InpMailPort= 465 ; input string InpMailUser= "user@gmail.com" ; input string InpMailPassword= "password" ; input string InpMailFrom= "" ; input string InpMailSubject= "Smtp Mail Library" ; input string InpMailTo= "user@ukr.net" ; input uint InpMailConnectionTimeout= 5000 ; input string msg_options= "=== Opções de Mensagem ===" ; input ENUM_MESSAGE InpMessageType=MESSAGE_HTML; input string InpMessageAttachmentFiles= "d:\\Temp\\dollar.bmp;d:\\Temp\\euro.bmp" ; input string InpMessageInlineFiles= "d:\\Temp\\ReportTester-20066082.html" ; void OnStart () { long smtp= 0 ; int err=MailConnect(smtp,InpMailHost,InpMailPort,InpMailUser,InpMailPassword,InpMailConnectionTimeout); if (err!= 0 ) { Print ( "MailConnect erro: " ,MailErrorDescription(err)); return ; } switch (InpMessageType) { case MESSAGE_TEXT: { string text= StringFormat ( "Account: %d\r

Balance: %.2f %s" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); err=MailSendText(smtp,InpMailUser,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailUser); err=MailSendText(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,text,InpMessageAttachmentFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_HTML: { string html=BuildReport(); err=MailSendHtml(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,html, "" ); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_INLINE_TEXT: { err=MailSendInlineTextFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; case MESSAGE_INLINE_HTML: { err=MailSendInlineHtmlFile(smtp,InpMailTo,InpMailFrom,InpMailSubject,InpMessageInlineFiles); if (err!= 0 ) Print ( "MailSendText error: " ,MailErrorDescription(err)); else PrintFormat ( "Program '%s' has sent mail to '%s'" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),InpMailTo); } break ; } MailClose(smtp); } string BuildReport() { CArrayString html; html.Add( "<html><head><title>Report</title>" ); html.Add( "<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\">" ); html.Add( "<style type=\"text/css\" media=\"screen\">" ); html.Add( "<!--" ); html.Add( "td{font: 8pt Tahoma,Arial;}" ); html.Add( "//-->" ); html.Add( "</style>" ); html.Add( "<style type=\"text/css\" media=\"print\">" ); html.Add( "<!--" ); html.Add( "td{font: 7pt Tahoma,Arial;}" ); html.Add( "//-->" ); html.Add( "</style>" ); html.Add( "</head>" ); html.Add( "<body topmargin=1 marginheight=1> <font face=\"tahoma,arial\" size=1>" ); html.Add( "<div align=center>" ); html.Add( StringFormat ( "<div style=\"font: 18pt Times New Roman\"><b>%s</b></div>" , AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ))); html.Add( "<table cellspacing=1 cellpadding=3 border=0>" ); html.Add( "<tr>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2>A/C No: <b>%d</b></td>" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ))); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=6>Name: <b>%s</b></td>" , AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ))); html.Add( "<td colspan=2> </td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2 align=right>%s</td>" , TimeToString ( TimeCurrent ()))); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "<tr>" ); html.Add( "<td colspan=13><b>Open Trades:</b></td>" ); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "<tr align=center bgcolor=\"#C0C0C0\">" ); html.Add( "<td>Ticket</td>" ); html.Add( "<td nowrap>Open Time</td>" ); html.Add( "<td>Type</td>" ); html.Add( "<td>Size</td>" ); html.Add( "<td>Symbol</td>" ); html.Add( "<td>Price</td>" ); html.Add( "<td>S/L</td>" ); html.Add( "<td>T/P</td>" ); html.Add( "<td>Price</td>" ); html.Add( "<td nowrap>Commission</td>" ); html.Add( "<td>Swap</td>" ); html.Add( "<td>Profit</td>" ); html.Add( "</tr>" ); double profit= 0.0 ; int total= PositionsTotal (); if (total == 0 ) { html.Add( "<tr align=right><td colspan=13 nowrap align=center>No transactions</td></tr>" ); } else { CPositionInfo m_position; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_position.SelectByIndex(i); if ((i& 1 )== 0 )html.Add( "<tr align=right>" ); else html.Add( "<tr bgcolor=#E0E0E0 align=right>" ); html.Add( StringFormat ( "<td>%d</td>" ,m_position.Identifier())); html.Add( StringFormat ( "<td> %s</td>" , TimeToString (m_position.Time()))); if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) html.Add( "<td>buy</td>" ); else html.Add( "<td>sell</td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Volume())); html.Add( StringFormat ( "<td>%s</td>" ,m_position. Symbol ())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.PriceOpen())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.StopLoss())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.TakeProfit())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.5f</td>" ,m_position.PriceCurrent())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Commission())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Swap())); html.Add( StringFormat ( "<td>%.2f</td>" ,m_position.Profit())); html.Add( "</tr>" ); profit+=m_position.Profit(); } } html.Add( "<tr>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=2><b>Balance: %.2f</b></td>" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ))); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=5><b>Equity: %.2f</b></td>" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); html.Add( "<td colspan=3><b>Floating P/L:</b></td>" ); html.Add( StringFormat ( "<td colspan=4 align=right><b>%.2f</b></td>" ,profit)); html.Add( "</tr>" ); html.Add( "</table></div></font></body></html>" ); string result= "" ; total=html.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) result+=html.At(i); return (result); }





Resultados: