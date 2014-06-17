代码库部分
Exp_ColorJJRSX - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1411
(28)
exp_colorjjrsx.mq5 (6.99 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
tradealgorithms.mqh (68.11 KB)
\MQL5\Indicators\
colorjjrsx.mq5 (9.88 KB)
此 EA Exp_ColorJJRSX 的入场信号由 ColorJJRSX 振荡器中生成。如果指标的方向和颜色变化，一个交易信号会在柱线收盘时形成。

此 EA 需要编译的指标文件 ColorJJRSX.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2220

i-sig i-sig

一款信号量指标分析最后五根柱线。

i-DRProjections i-DRProjections

此指标预测日线的价格范围，并用填充颜色的长方形绘制。

RChannel RChannel

一款绘制日内极值的通道指标。

GannZIGZAG GannZIGZAG

依据江恩角度的 ZigZag 指标。