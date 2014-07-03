CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3347
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

KCBT

O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.09.2007.

Figura 1. Indicador HL

Figura 1. Indicador HL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2213

NxBars NxBars

Um indicador de sinal tipo semáforo com uma previsão.

NxBreakout NxBreakout

O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.

Doji_Arrows Doji_Arrows

O indicador encontra candles Doji e são destacados no gráfico com setas coloridas.

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

O indicador utiliza retângulos coloridos para pintar a faixa de preço do dia da semana selecionada nas configurações.