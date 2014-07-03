Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
HL - indicador para MetaTrader 5
Autor:
KCBT
O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 24.09.2007.
Figura 1. Indicador HL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2213
