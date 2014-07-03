Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
NxBars - indicador para MetaTrader 5
Autor:
EvgeniX
Um indicador de sinal tipo semáforo com uma previsão. O sinal mais recente aparece na barra distante da barra corrente. A distância é definida por um parâmetro de entrada.
input uint HowManyBars=5; // número de barras para análise
Figura 1. Indicador NxBars
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2212
NxBreakout
O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.Média Móvel Clássica
Usa a idéia de uma média móvel clássica suavizada. A classe pode ser usada quando você quer suavizar qualquer array do tipo double sem usar o indicador padrão.
HL
O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.Doji_Arrows
O indicador encontra candles Doji e são destacados no gráfico com setas coloridas.