Um indicador de sinal tipo semáforo com uma previsão. O sinal mais recente aparece na barra distante da barra corrente. A distância é definida por um parâmetro de entrada.

input uint  HowManyBars=5; // número de barras para análise

Figura 1. Indicador NxBars

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2212

NxBreakout NxBreakout

O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.

Média Móvel Clássica Média Móvel Clássica

Usa a idéia de uma média móvel clássica suavizada. A classe pode ser usada quando você quer suavizar qualquer array do tipo double sem usar o indicador padrão.

HL HL

O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.

Doji_Arrows Doji_Arrows

O indicador encontra candles Doji e são destacados no gráfico com setas coloridas.