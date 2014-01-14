Autor real:

igorad

BBands_Stop_v1 é um indicador de tendência modificado Bollinger Bands ®. Ele pode ser usado para verificar uma mudança de tendência bem como para definir as ordens de saída. É bastante descritivo e fácil de usar.

Dicas para usar os indicadores:

O indicador muda de cor quando o gráfico cruza as Bollinger Bands mostrando reversão de tendência no mercado. Pontos na cor verde são para comprar, na cor laranja são para vender. As paradas (Stop Loss) são determinadas acima/abaixo dos pontos. O indicador mostra bons resultados durante uma tendência, mas começa mostra falsos sinais em caso de lateralidade do mercado. Portanto recomendado usar este indicador em conjunto com alguns outros indicadores de filtragem.

Este indicador foi implementado pela primeira em MT4 e publicado na Base de Código em 27.09.2007.