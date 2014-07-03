Autor:

David W. Thomas

Outra variação do indicador Bollinger Bands. Neste indicador a Máxima e a Mínima dos preços (High/Low) são usadas no lugar do fechamento calculado pelo desvio padrão.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.

Figura 1. Indicador BB-HL