BB-HL - indicador para MetaTrader 5
David W. Thomas
Outra variação do indicador Bollinger Bands. Neste indicador a Máxima e a Mínima dos preços (High/Low) são usadas no lugar do fechamento calculado pelo desvio padrão.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.
Figura 1. Indicador BB-HL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2196
