BB-HL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1945
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
bb-hl.mq5 (10.52 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Autor:

David W. Thomas

Outra variação do indicador Bollinger Bands. Neste indicador a Máxima e a Mínima dos preços (High/Low) são usadas no lugar do fechamento calculado pelo desvio padrão.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.

Figura 1. Indicador BB-HL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2196

