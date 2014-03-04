Советник MACD Sample входит в комплект стандартной поставки клиентского терминала MetaTrader 5 и представляет собой пример советника, торгующего при помощи индикатора MACD.



Файл советника MACD Sample.mq5 располагается в папке: "каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\Examples\MACD\". Данный советник представляет собой пример использования объектно-ориентированного подхода к разработке советников.

Рассмотрим подробнее структуру этого советника и принцип его работы.





1. Свойства советника

#property copyright "Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "5.20" #property description "It is important to make sure that the expert works with a normal" #property description "chart and the user did not make any mistakes setting input" #property description "variables (Lots, TakeProfit, TrailingStop) in our case," #property description "we check TakeProfit on a chart of more than 2*trend_period bars"

Первые 5 строк содержат комментарий, следующие 7 строк задают свойства MQL5-программы (copyright, link, version, description) при помощи директивы препроцессора #property.

При запуске советника они отображаются во вкладке "Общие":

Рис. 1. Общие параметры советника MACD Sample



1.2. Включаемые файлы

Далее при помощи директивы #include следует указание компилятору о необходимости включения файлов, содержащих торговые классы Стандартной библиотеки:

Trade.mqh (CTrade - класс для совершения торговых операций);



SymbolInfo.mqh (CSymbolInfo - класс для работы со свойствами торгового инструмента);



PositionInfo.mqh (CPositionInfo - класс для работы со свойствами открытой позиции);



AccountInfo.mqh (CAccountInfo - класс для работы со свойствами торгового счета).



#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh>

Экземпляры соответствующих классов в дальнейшем используются как переменные-члены класса CExpert (раздел 3).



1.3. Входные параметры

После этого указываются тип, наименования, значения по умолчанию и комментарии, роль которых показана на рис. 2.

input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 50 ; input int InpTrailingStop = 30 ; input int InpMACDOpenLevel = 3 ; input int InpMACDCloseLevel= 2 ; input int InpMATrendPeriod = 26 ;

Обратите внимание на то, что наименования входных параметров имеют префикс "Inp". Также отметим, что глобальные переменные имеют префикс "Ext". Подобный подход к наименованию переменных упрощает работу при использовании большого количества различных переменных.



InpLots - торговый объем, параметры InpTakeProfit и InpTrailingStop определяют уровни Take Profit и Trailing Stop,



Текст, указанный в комментариях в строке входного параметра, наряду со значениями по умолчанию, отображается во вкладке "Параметры" вместо наименования входного параметра:





Рис. 2. Входные параметры советника MACD Sample



1.4. Глобальные переменные

После этого объявляется глобальная переменная ExtTimeOut, она будет использоваться для контроля времени совершения торговых операций.



int ExtTimeOut= 10 ;

После объявления класса CSampleExpert в строке 76 объявляется другая глобальная переменная: ExtExpert - экземпляр класса CSampleExpert:



CSampleExpert ExtExpert;

Объект ExtExpert (экземпляр класса CSampleExpert) содержит базовую логику торговой стратегии (раздел 3).







2. Функции обработки событий

2.1. Функция инициализации OnInit()

Функция OnInit() вызывается один раз при первом запуске советника. В обработчике события OnInit() обычно производится подготовка советника к работе: проверка корректности входных параметров, инициализация индикаторов, переменных и т.д. В случае критических ошибок, при которых дальнейшая работа не имеет смысла, используется выход из функции с кодом возврата INIT_FAILED.

int OnInit ( void ) { if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В данном случае вызывается метод Init() объекта ExtExpert, который возвращает true или false в зависимости от успешности подготовки всех объектов, необходимых для работы (подробнее в разделе 3.4). В случае ошибки производится выход из функции OnInit() с кодом возврата INIT_FAILED - это правильный способ завершения работы советника/индикатора в случае неудачной инициализации.







2.2. Функция OnTick()

Функция OnTick() вызывается каждый раз при поступлении новой котировки по символу графика, на котором запущен советник.

void OnTick ( void ) { static datetime limit_time= 0 ; if ( TimeCurrent ()>=limit_time) { if ( Bars ( Symbol (), Period ())> 2 *InpMATrendPeriod) { if (ExtExpert.Processing()) limit_time= TimeCurrent ()+ExtTimeOut; } } }

В обработчике события OnTick() реализован механизм периодического вызова метода ExtExpert.Processing(), который используется для анализа рынка и проведения торговых операций при выполнении торговых условий.

Интервал времени между вызовами задается значением входного параметра ExtTimeOut.



2.3. Функция деинициализации OnDeInit()

Функция деинициализации OnDeInit() вызывается при удалении советника с графика. Если в процессе работы программа размещает графические объекты, их можно убрать с графика.



В данном примере функция деинициализации отсутствует и никаких действий не производится.



3. Класс CSampleExpert

class CSampleExpert { protected : double m_adjusted_point; CTrade m_trade; CSymbolInfo m_symbol; CPositionInfo m_position; CAccountInfo m_account; int m_handle_macd; int m_handle_ema; double m_buff_MACD_main[]; double m_buff_MACD_signal[]; double m_buff_EMA[]; double m_macd_current; double m_macd_previous; double m_signal_current; double m_signal_previous; double m_ema_current; double m_ema_previous; double m_macd_open_level; double m_macd_close_level; double m_traling_stop; double m_take_profit; public : CSampleExpert( void ); ~CSampleExpert( void ); bool Init( void ); void Deinit( void ); bool Processing( void ); protected : bool InitCheckParameters( const int digits_adjust); bool InitIndicators( void ); bool LongClosed( void ); bool ShortClosed( void ); bool LongModified( void ); bool ShortModified( void ); bool LongOpened( void ); bool ShortOpened( void ); };

Класс советника содержит декларацию переменных (членов класса) и функций (методов класса).



Для удобства работы с переменными все переменные-члены класса содержат префикс "m_" (member), который указывает на то, что данная переменная является членом класса. Перед объявлением переменной или метода указывается ее тип (или возвращаемое значение для функций).



Видимость переменных и методов-членов класса задается при помощи модификаторов доступа. В классе CSampleExpert используется модификаторы protected и public. Все переменные и методы, объявленные в секции public, являются публичными и доступны извне. Класс CSampleExpert имеет 5 таких методов:



CSampleExpert(void) - конструктор (вызывается автоматически при создании экземпляра класса); ~CSampleExpert(void) - деструктор (вызывается автоматически при удалении экземпляра класса); bool Init(void) - метод инициализации, в котором производится подготовка все данных, необходимых для работы;

void Deinit(void) - метод деинициализации;

bool Processing(void) - метод обработки.



Переменные-члены класса CSampleExpert, объявленные с модификатором доступа protected, будут доступны только внутри методов класса CSampleExpert (и его потомков).



double m_adjusted_point - переменная-множитель для корректной работы с 3/5-значными котировками;

CTrade m_trade - экземпляр класса СTrade;

CSymbolInfo m_symbol - экземпляр класса CSymbolInfo; CPositionInfo m_position - экземпляр класса СPositionInfo; CAccountInfo m_account - экземпляр класса CAccountInfo;

int m_handle_macd - переменная для хранения значения хендла индикатора MACD.

int m_handle_ema - переменная для хранения значения хендла индикатора EMA; double m_buff_MACD_main[] - динамический массив значений типа double, используется для запроса значений основной линии индикатора MACD; double m_buff_MACD_signal[] - динамический массив значений типа double, используется для запроса значений сигнальной линии индикатора MACD; double m_buff_EMA[] - динамический массив значений типа double, используется для запроса значений индикатора EMA; double m_macd_current - используется для хранения текущего значения основной линии индикатора MACD; double m_macd_previous - используется для хранения предыдущего значения основной линии индикатора MACD; double m_signal_current - используется для хранения текущего значения сигнальной линии индикатора MACD; double m_signal_previous - используется для хранения предыдущего значения сигнальной линии индикатора MACD; double m_ema_current - используется для хранения текущего значения индикатора EMA; double m_ema_previous используется для хранения предыдущего значения индикатора EMA; double m_macd_open_level, double m_macd_close_level, double m_traling_stop, double m_take_profit - используются для хранения значений ценовых уровней (заданных во входных параметрах) с учетом множителя m_adjusted_point.



Методы класса CSampleExpert, объявленные с модификатором доступа protected:

bool InitCheckParameters(const int digits_adjust) - проверка на корректность входных параметров и инициализация параметров работы эксперта;

bool InitIndicators(void) - инициализация (создание) индикаторов MACD и Moving Average;

bool LongClosed(void) - возвращает true (и закрывает открытую длинную позицию) при выполнении условий закрытия длинной позиции; bool ShortClosed(void) - возвращает true (и закрывает открытую короткую позицию) при выполнении условий закрытия короткой позиции; bool LongModified(void) - возвращает true (и модифицирует цену Stop Loss) при выполнении условий изменения уровня Stop Loss открытой длинной позиции; bool ShortModified(void) - возвращает true (и модифицирует цену Stop Loss) при выполнении условий изменения уровня Stop Loss открытой короткой позиции; bool LongOpened(void) - возвращает true (и открывает длинную позицию) при выполнении условий открытия длинной позиции; bool ShortOpened(void) - возвращает true (и открывает короткую позицию) при выполнении условий открытия короткой позиции.





3.2. Конструктор класса CSampleExpert



CSampleExpert::CSampleExpert( void ) : m_adjusted_point( 0 ), m_handle_macd( INVALID_HANDLE ), m_handle_ema( INVALID_HANDLE ), m_macd_current( 0 ), m_macd_previous( 0 ), m_signal_current( 0 ), m_signal_previous( 0 ), m_ema_current( 0 ), m_ema_previous( 0 ), m_macd_open_level( 0 ), m_macd_close_level( 0 ), m_traling_stop( 0 ), m_take_profit( 0 ) { ArraySetAsSeries (m_buff_MACD_main, true ); ArraySetAsSeries (m_buff_MACD_signal, true ); ArraySetAsSeries (m_buff_EMA, true ); }

Конструктор класса вызывается автоматически при создании объекта-экземпляра класса. При его вызове устанавливаются значения по умолчанию (в скобках) для переменных-членов класса и задается направление индексации как в таймсериях для массивов m_buff_MACD_main[], m_buff_MACD_signal[], m_buff_EMA[].







3.3. Деструктор класса CSampleExpert

CSampleExpert::~CSampleExpert( void ) { }

Деструктор класса CSampleExpert кода не содержит.





3.4. Метод Init класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::Init( void ) { m_symbol.Name( Symbol ()); m_trade.SetExpertMagicNumber( 12345 ); int digits_adjust= 1 ; if (m_symbol. Digits ()== 3 || m_symbol. Digits ()== 5 ) digits_adjust= 10 ; m_adjusted_point=m_symbol. Point ()*digits_adjust; m_macd_open_level =InpMACDOpenLevel*m_adjusted_point; m_macd_close_level=InpMACDCloseLevel*m_adjusted_point; m_traling_stop =InpTrailingStop*m_adjusted_point; m_take_profit =InpTakeProfit*m_adjusted_point; m_trade.SetDeviationInPoints( 3 *digits_adjust); if (!InitCheckParameters(digits_adjust)) return ( false ); if (!InitIndicators()) return ( false ); return ( true ); }

В методе Init() производится инициализация переменных членов-класса и проверка корректности входных параметров.

Вызовом метода Name() объекта m_symbol (экземпляр класса CSymbolInfo) устанавливается наименование инструмента, на котором запущен советник, затем вызывается метод SetExpertMagicNumber(), устанавливающий значение идентификатора эксперта (magic) для объекта m_trade (будет использоваться при проведении торговых операций). После этого при помощи метода Digits() запрашивается количество знаков после запятой у символа, и при необходимости производится корректировка значений уровней.

Далее вызывается метод SetDeviationInPoints() объекта m_trade, в котором устанавливается величина допустимого проскальзывания при проведении торговых операций.







3.5. Метод InitCheckParameters класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::InitCheckParameters( const int digits_adjust) { if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { printf ( "Take Profit must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel()); return ( false ); } if (InpTrailingStop*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { printf ( "Trailing Stop must be greater than %d" ,m_symbol.StopsLevel()); return ( false ); } if (InpLots<m_symbol.LotsMin() || InpLots>m_symbol.LotsMax()) { printf ( "Lots amount must be in the range from %f to %f" ,m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax()); return ( false ); } if ( MathAbs (InpLots/m_symbol.LotsStep()- MathRound (InpLots/m_symbol.LotsStep()))> 1.0 E-10 ) { printf ( "Lots amount is not corresponding with lot step %f" ,m_symbol.LotsStep()); return ( false ); } if (InpTakeProfit<=InpTrailingStop) printf ( "Warning: Trailing Stop must be less than Take Profit" ); return ( true ); }

В методе InitCheckParameters() производится проверка на корректность входных параметров советника. Если какой-либо параметр имеет недопустимое значение, то выводится соответствующее сообщение, а функция возвращает false.







3.6. Метод InitIndicators() класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::InitIndicators( void ) { if (m_handle_macd== INVALID_HANDLE ) if ((m_handle_macd= iMACD ( NULL , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ))== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Error creating MACD indicator" ); return ( false ); } if (m_handle_ema== INVALID_HANDLE ) if ((m_handle_ema= iMA ( NULL , 0 ,InpMATrendPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ))== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Error creating EMA indicator" ); return ( false ); } return ( true ); }

В методе InitIndicators() производится проверка начальных значений переменных m_handle_macd и m_handle_ema (они должны быть равны INVALID_HANDLE, т.к. инициализированы в конструкторе) и создание технических индикаторов MACD и Moving Average (при помощи функций iMACD и iMA). При успешном завершении функция возвращает true, а хендлы индикаторов сохраняются в членах класса m_handle_macd и m_handle_ema.



Хендлы созданных индикаторов затем будут использованы для проверки количества рассчитанных данных (BarsCalculated) и получения численных значений (CopyBuffer) данных индикаторов в методе Processing().







3.7. Метод LongClosed() класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::LongClosed( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current> 0 ) if (m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous) if (m_macd_current>m_macd_close_level) { if (m_trade.PositionClose( Symbol ())) printf ( "Long position by %s to be closed" , Symbol ()); else printf ( "Error closing position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); res= true ; } return (res); }

Метод LongClosed() возвращает true (и закрывает открытую длинную позицию) при выполнении условий закрытия длинной позиции:

m_macd_current>0 - текущее значение главной линии индикатора MACD положительное (MACD-гистограмма выше нулевой линии);

m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous - основная линия индикатора MACD пересекла сигнальную сверху вниз.

m_macd_current>m_macd_close_level - текущее значение главной линии индикатора MACD больше m_macd_close_level.







3.8. Метод ShortClosed() класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::ShortClosed( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current< 0 ) if (m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous) if ( MathAbs (m_macd_current)>m_macd_close_level) { if (m_trade.PositionClose( Symbol ())) printf ( "Short position by %s to be closed" , Symbol ()); else printf ( "Error closing position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); res= true ; } return (res); }

Метод ShortClosed() возвращает true (и закрывает открытую короткую позицию) при выполнении условий закрытия короткой позиции:

m_macd_current<0 - текущее значение главной линии индикатора MACD отрицательное (MACD-гистограмма ниже нулевой линии).

m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous - основная линия индикатора MACD пересекла сигнальную снизу вверх.

MathAbs(m_macd_current)>m_macd_close_level - текущее значение главной линии индикатора MACD по модулю больше m_macd_close_level.





3.9. Метод LongModified() класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::LongModified( void ) { bool res= false ; if (InpTrailingStop> 0 ) { if (m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()>m_adjusted_point*InpTrailingStop) { double sl= NormalizeDouble (m_symbol.Bid()-m_traling_stop,m_symbol. Digits ()); double tp=m_position.TakeProfit(); if (m_position.StopLoss()<sl || m_position.StopLoss()== 0.0 ) { if (m_trade.PositionModify( Symbol (),sl,tp)) printf ( "Long position by %s to be modified" , Symbol ()); else { printf ( "Error modifying position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Modify parameters : SL=%f,TP=%f" ,sl,tp); } res= true ; } } } return (res); }

Метод LongModified() возвращает true (и изменяет значение параметра Stop Loss позиции) при выполнении условий модификации длинной позиции. Если значение входного параметра InpTrailingStop>0, то производится проверка факта прохождения цены InpTrailingStop пунктов от цены открытия в направлении позиции. Далее производится расчет нового значения уровня Stop Loss и модификация параметра Stop Loss открытой позиции.



3.10. Метод ShortModified класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::ShortModified( void ) { bool res= false ; if (InpTrailingStop> 0 ) { if ((m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask())>(m_adjusted_point*InpTrailingStop)) { double sl= NormalizeDouble (m_symbol.Ask()+m_traling_stop,m_symbol. Digits ()); double tp=m_position.TakeProfit(); if (m_position.StopLoss()>sl || m_position.StopLoss()== 0.0 ) { if (m_trade.PositionModify( Symbol (),sl,tp)) printf ( "Short position by %s to be modified" , Symbol ()); else { printf ( "Error modifying position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Modify parameters : SL=%f,TP=%f" ,sl,tp); } res= true ; } } } return (res); }

Метод ShotModified() возвращает true (и изменяет значение параметра Stop Loss позиции) при выполнении условий модификации короткой позиции. Если значение входного параметра InpTrailingStop>0, то производится проверка факта прохождения цены InpTrailingStop пунктов от цены открытия в направлении позиции. Далее производится расчет нового значения уровня Stop Loss и модификация параметра Stop Loss открытой позиции.

3.11. Метод LongOpened() класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::LongOpened( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current< 0 ) if (m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous) if ( MathAbs (m_macd_current)>(m_macd_open_level) && m_ema_current>m_ema_previous) { double price=m_symbol.Ask(); double tp =m_symbol.Bid()+m_take_profit; if (m_account.FreeMarginCheck( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY ,InpLots,price)< 0.0 ) printf ( "We have no money. Free Margin = %f" ,m_account.FreeMargin()); else { if (m_trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY ,InpLots,price, 0.0 ,tp)) printf ( "Position by %s to be opened" , Symbol ()); else { printf ( "Error opening BUY position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Open parameters : price=%f,TP=%f" ,price,tp); } } res= true ; } return (res); }

Метод LongOpened() возвращает true (и открывает длинную позицию) в случае выполнения условий для открытия позиции на покупку:



m_macd_current<0 - текущее значение главной линии индикатора MACD отрицательное (MACD-гистограмма ниже нулевой линии);

m_macd_current>m_signal_current && m_macd_previous<m_signal_previous - основная линия индикатора MACD пересекла сигнальную снизу вверх;

MathAbs(m_macd_current)>m_macd_open_level - текущее значение главной линии индикатора MACD по модулю больше m_macd_open_level; m_ema_current>m_ema_previous - ema возрастает.

При выполнении всех условий производится проверка наличия достаточного количества свободных средств (используется метод FreeMarginCheck() класса CAccountInfo Стандартной библиотеки) и открытие длинной позиции при помощи метода PositionOpen() класса CTrade.



3.12. Метод ShortOpened класса CSampleExpert

//+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::ShortOpened( void ) { bool res= false ; if (m_macd_current> 0 ) if (m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous) if (m_macd_current>(m_macd_open_level) && m_ema_current<m_ema_previous) { double price=m_symbol.Bid(); double tp =m_symbol.Ask()-m_take_profit; if (m_account.FreeMarginCheck( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL ,InpLots,price)< 0.0 ) printf ( "We have no money. Free Margin = %f" ,m_account.FreeMargin()); else { if (m_trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL ,InpLots,price, 0.0 ,tp)) printf ( "Position by %s to be opened" , Symbol ()); else { printf ( "Error opening SELL position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Open parameters : price=%f,TP=%f" ,price,tp); } } res= true ; } return (res); }

Метод ShortOpened() возвращает true (и открывает короткую позицию) в случае выполнения условий для открытия позиции на продажу:



m_macd_current>0 - текущее значение главной линии индикатора MACD положительное (MACD-гистограмма выше нулевой линии);

m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous - основная линия индикатора MACD пересекла сигнальную сверху вниз;

m_macd_current>m_macd_open_level - текущее значение главной линии индикатора MACD больше m_macd_open_level; m_ema_current<m_ema_previous - ema убывает.

При выполнении всех условий производится проверка наличия достаточного количества свободных средств (используется метод FreeMarginCheck() класса CAccountInfo Стандартной библиотеки) и открытие короткой позиции при помощи метода PositionOpen() класса CTrade.







3.13 Метод Processing() класса CSampleExpert

bool CSampleExpert::Processing( void ) { if (!m_symbol.RefreshRates()) return ( false ); if ( BarsCalculated (m_handle_macd)< 2 || BarsCalculated (m_handle_ema)< 2 ) return ( false ); if ( CopyBuffer (m_handle_macd, 0 , 0 , 2 ,m_buff_MACD_main) != 2 || CopyBuffer (m_handle_macd, 1 , 0 , 2 ,m_buff_MACD_signal)!= 2 || CopyBuffer (m_handle_ema, 0 , 0 , 2 ,m_buff_EMA) != 2 ) return ( false ); m_macd_current =m_buff_MACD_main[ 0 ]; m_macd_previous =m_buff_MACD_main[ 1 ]; m_signal_current =m_buff_MACD_signal[ 0 ]; m_signal_previous=m_buff_MACD_signal[ 1 ]; m_ema_current =m_buff_EMA[ 0 ]; m_ema_previous =m_buff_EMA[ 1 ]; if (m_position.Select( Symbol ())) { if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { if (LongClosed()) return ( true ); if (LongModified()) return ( true ); } else { if (ShortClosed()) return ( true ); if (ShortModified()) return ( true ); } } else { if (LongOpened()) return ( true ); if (ShortOpened()) return ( true ); } return ( false ); }

Метод Processing() класса CSampleExpert является главным методом советника. Вызов метода Processing() осуществляется в обработчике события OnTick(), при этом осуществляется контроль интервала времени (не менее ExtTimeOut секунд) между последовательными вызовами данного метода (раздел 2.2).

Вызовом метода RefreshRates() класса CSymbolInfo производится обновление котировок. При помощи функции BarsCalculated() запрашивается количество баров, для которых вычислены индикаторы MACD и Moving Average (раздел 3.6.), если баров менее 2, то производится выход из функции с возвращаемым значением false.



Далее вызовом функции CopyBuffer производится запрос двух последних значений технических индикаторов (основной и сигнальной линии MACD и значений Moving Average), при этом если количество скопированных данных менее двух, то производится выход из функции. После этого значения индикаторов из массивов m_buff_MACD_main[], m_buff_MACD_signal[] и m_buff_EMA[] копируются в переменные m_macd_current, m_macd_previous, m_signal_current, m_signal_previous, m_ema_current и m_ema_previous.

Следующий шаг - работа с позицией, она осуществляется при помощи класса CPositionInfo Стандартной библиотеки. Если вызов метода Select() вернул true, это означает, что в настоящее время присутствует открытая позиция, ее тип определяется при помощи метода PositionType(). Далее производится работа в соответствии с типом открытой позиции.



4. Тестирование на исторических данных

Наилучшие значения параметров можно найти при помощи тестера стратегий терминала MetaTrader 5.

На рис.3 приведены результаты тестирования советника за 2013 год с параметрами по умолчанию.







Рис. 3. Результаты тестирования на исторических данных советника MACD Sample

Выводы



Советник MACD Sample, входящий в поставку клиентского терминала MetaTrader 5, представляет собой пример применения объектно-ориентировнного подхода к разработке советников.





