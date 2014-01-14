Autor real:

forexsystems

O indicador "The Trend Detection Index" é uma versão modificada do indicador TDI Em uma tendência de alta expressiva e estável, a linha roxa sempre está acima da linha vermelha. Em uma forte tendência de baixa, a linha vermelha estará acima da roxa.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Trend Direction Index