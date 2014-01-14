Participe de nossa página de fãs
TDI-2 - indicador para MetaTrader 5
- 1778
Autor real:
forexsystems
O indicador "The Trend Detection Index" é uma versão modificada do indicador TDI Em uma tendência de alta expressiva e estável, a linha roxa sempre está acima da linha vermelha. Em uma forte tendência de baixa, a linha vermelha estará acima da roxa.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.10.2007.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador Trend Direction Index
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1440
