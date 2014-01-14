CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TDI-2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1778
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tdi-2.mq5 (8.61 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

forexsystems

O indicador "The Trend Detection Index" é uma versão modificada do indicador TDI Em uma tendência de alta expressiva e estável, a linha roxa sempre está acima da linha vermelha. Em uma forte tendência de baixa, a linha vermelha estará acima da roxa.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Trend Direction Index

Fig.1 Indicador Trend Direction Index

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1440

AverageChange AverageChange

Medidor de impulso do preço.

Dual_Trix_Upgrade2 Dual_Trix_Upgrade2

Indicador Dual Trix com valores ampliados duplos no gráfico e na janela do indicador.

Multik Multik

Expert Advisor multimoeda.

ColorCoppock ColorCoppock

Este indicador foi criado por Edward Coppock em 1962. Ele nos mostra as possibilidades a longo prazo para abrir uma posição de compra ou de venda (originalmente, somente compra).