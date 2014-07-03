CodeBaseSeções
XDPO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1277
(20)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
xdpo.mq5 (8.58 KB) visualização
O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre um preço e sua média dobrada.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 22.10.2007.

Figura 1. Indicador XDPO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2100

