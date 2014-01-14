CodeBaseSeções
Fractals Modified - indicador para MetaTrader 5

Manuel Sanchon
4122
(32)
Este indicador é uma pequena modificação do clássico Indicador Fractals.

Você pode escolher o número ou as barras esquerda/direita para ter uma nova parte superior ou inferior, bem como um deslocamento do parâmetro.

No gráfico abaixo você pode ver o indicador com os valores dos parâmetros:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=0.

Indicador Fractals Modified em MQL5

Os parâmetros leftbars/rightbars indica o número necessário de barras para a esquerda/direita para que haja um fundo ou um topo. Em vez disso, o último parâmetro, shift, podem ser escolhidos para ser 0 para ter uma boa visualização dos níveis superiores/inferiores.

No entanto, a fim de usar esse indicador, ele deve ser conveniente para escolhê-lo como máximo entre leftbars e rightbars. É neste momento em que os topos/fundos são criados.

No gráfico abaixo você pode ver o mesmo de antes, com parâmetros:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=10.

Indicador Fractals Modified em MQL5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2135

