Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractals Modified - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Manuel Sanchon
- Visualizações:
- 4122
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador é uma pequena modificação do clássico Indicador Fractals.
Você pode escolher o número ou as barras esquerda/direita para ter uma nova parte superior ou inferior, bem como um deslocamento do parâmetro.
No gráfico abaixo você pode ver o indicador com os valores dos parâmetros:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=0.
Os parâmetros leftbars/rightbars indica o número necessário de barras para a esquerda/direita para que haja um fundo ou um topo. Em vez disso, o último parâmetro, shift, podem ser escolhidos para ser 0 para ter uma boa visualização dos níveis superiores/inferiores.
No entanto, a fim de usar esse indicador, ele deve ser conveniente para escolhê-lo como máximo entre leftbars e rightbars. É neste momento em que os topos/fundos são criados.
No gráfico abaixo você pode ver o mesmo de antes, com parâmetros:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=10.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2135
Este indicador é uma modificação do clássico indicador Awesome. Ele calcula a taxa suavizada da mudança de duas médias exponenciais.DeMarker (DeM)
O Indicador Demarker (DeM) consiste em comparar o período máximo atual com o período máximo anterior. Quando o indicador cai abaixo de 30, uma reversão altista deve ser esperada. Quando o indicador sobe acima de 70, uma reversão baixista deve ser esperada.
EasyXML é uma Biblioteca nativa de Análise XML em MQL5. Ele pode analisar XML a partir de três fontes diferentes: URL, arquivo e string de entrada. Ele é completamente orientado a objeto e se esforça para integrar ordenadamente com MQL5, já que ele utiliza CObject e CArrayObj da biblioteca padrão em MQL5 para armazenar o DOM.Painel de Visualização Simples
O código foi projetado para ser uma simples referência de como criar (arrastar) painéis móveis e preenchê-lo com informações.