Este indicador é uma pequena modificação do clássico Indicador Fractals.

Você pode escolher o número ou as barras esquerda/direita para ter uma nova parte superior ou inferior, bem como um deslocamento do parâmetro.

No gráfico abaixo você pode ver o indicador com os valores dos parâmetros:

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=0.

Os parâmetros leftbars/rightbars indica o número necessário de barras para a esquerda/direita para que haja um fundo ou um topo. Em vez disso, o último parâmetro, shift, podem ser escolhidos para ser 0 para ter uma boa visualização dos níveis superiores/inferiores.

No entanto, a fim de usar esse indicador, ele deve ser conveniente para escolhê-lo como máximo entre leftbars e rightbars. É neste momento em que os topos/fundos são criados.

No gráfico abaixo você pode ver o mesmo de antes, com parâmetros: