Método de análises gráfica desenvolvido por Nicolas Darvas é muito popular na Europa e EUA. Embora este método seja peculiarmente simples, ainda não é muito popular na Rússia.

Vamos tentar lançar alguma idéia sobre isso.

Técnica de negociação Darvas é baseada no seu método de detecção de uma nova tendência. Sinais de compra são gerados no momento em que a tendência de alta é confirmada e níveis pra estopar são definidos ao mesmo tempo. Darvas usou seu método para negociação gráficos diários. Portanto, seu método é ideal para os traders que trabalham o dia inteiro.

Darvas usa um filtro especial para o seu trabalho - Darvas Box. Este filtro serve para determinar a importância de vários movimentos do mercado. O filtro é constituído pelas bordas superior e inferior da área.

Uma breve descrição do método é o seguinte: devemos comprar em caso de fuga de borda superior. Neste exato momento, um nível de parada sob a borda inferior está instalado. No caso de uma nova área ser formada, os níveis para estopar são movidos para borda inferior da nova área. Regra para a venda é a situação inversa.

A área é formado da seguinte maneira.

Passos 1-2. Geração e conservação da borda superior.



No primeiro dia a máxima do preço é especificada como sendo a borda superior da área. Uma verificação é feita sempre no dia seguinte para checar se a borda superior da área é menor do que a máxima do preço do dia. Se não for o caso, a borda superior da área é deslocada para o novo nível da máxima do preço.



No caso, no terceiro dia a borda superior é maior do que a máxima do dia, a borda superior deve ser formada (passo 2), agora é tempo de passar as etapas 3-4. No caso da máxima do dia ser igual ou menor ao preço da borda superior, o limite superior é deslocada para o novo nível e uma nova verificação é executada no dia seguinte. A verificação é realizada até que a borda superior seja maior do que a máxima dos dias.

Passos 3-4. Geração e geração da borda da área inferior.



No dia em que a borda superior é finalmente formada, o valor inicial para a borda inferior é definido com a mínima do preço para os dias anteriores.

Então a geração da borda inferior é realizada de forma semelhante a superior: Borda inferior supostamente é formada quando o dia a máxima do dia é maior do que a borda inferior da área.

No caso da máxima do dia quebrar para baixo a borda superior nessa fase, a borda superior é ajustada para ser igual ao valor e o algoritmo passa para a etapa 1.



Após a borda inferior da área ser formada, toda a área está supostamente finalizada, então é hora de passar para o passo 5.

Passo 5. À espera de um sinal de compra/venda A ruptura da área das fronteiras superiores ou inferiores pelo preço é traçado nesta fase. No caso da borda superior ser transpassado, o ativo é comprado e um nível para estopar é definido na borda inferior.

Imagem:



