Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Darvas Box - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6367
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Método de análises gráfica desenvolvido por Nicolas Darvas é muito popular na Europa e EUA. Embora este método seja peculiarmente simples, ainda não é muito popular na Rússia.
Vamos tentar lançar alguma idéia sobre isso.
Técnica de negociação Darvas é baseada no seu método de detecção de uma nova tendência. Sinais de compra são gerados no momento em que a tendência de alta é confirmada e níveis pra estopar são definidos ao mesmo tempo. Darvas usou seu método para negociação gráficos diários. Portanto, seu método é ideal para os traders que trabalham o dia inteiro.
Darvas usa um filtro especial para o seu trabalho - Darvas Box. Este filtro serve para determinar a importância de vários movimentos do mercado. O filtro é constituído pelas bordas superior e inferior da área.
Uma breve descrição do método é o seguinte: devemos comprar em caso de fuga de borda superior. Neste exato momento, um nível de parada sob a borda inferior está instalado. No caso de uma nova área ser formada, os níveis para estopar são movidos para borda inferior da nova área. Regra para a venda é a situação inversa.
A área é formado da seguinte maneira.
Passos 1-2. Geração e conservação da borda superior.
No primeiro dia a máxima do preço é especificada como sendo a borda superior da área. Uma verificação é feita sempre no dia seguinte para checar se a borda superior da área é menor do que a máxima do preço do dia. Se não for o caso, a borda superior da área é deslocada para o novo nível da máxima do preço.
No caso, no terceiro dia a borda superior é maior do que a máxima do dia, a borda superior deve ser formada (passo 2), agora é tempo de passar as etapas 3-4. No caso da máxima do dia ser igual ou menor ao preço da borda superior, o limite superior é deslocada para o novo nível e uma nova verificação é executada no dia seguinte. A verificação é realizada até que a borda superior seja maior do que a máxima dos dias.
Passos 3-4. Geração e geração da borda da área inferior.
No dia em que a borda superior é finalmente formada, o valor inicial para a borda inferior é definido com a mínima do preço para os dias anteriores.
Então a geração da borda inferior é realizada de forma semelhante a superior: Borda inferior supostamente é formada quando o dia a máxima do dia é maior do que a borda inferior da área.
No caso da máxima do dia quebrar para baixo a borda superior nessa fase, a borda superior é ajustada para ser igual ao valor e o algoritmo passa para a etapa 1.
Após a borda inferior da área ser formada, toda a área está supostamente finalizada, então é hora de passar para o passo 5.
Passo 5. À espera de um sinal de compra/venda A ruptura da área das fronteiras superiores ou inferiores pelo preço é traçado nesta fase. No caso da borda superior ser transpassado, o ativo é comprado e um nível para estopar é definido na borda inferior.
Imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/498
Fine Fractals pode mostrar as curvas de preços importantes, altos e baixos nos casos onde o indicador padrão Fractals falha.SymmetricDarvasBoxes
Caixas Simétricas Darvas para Forex.
Estes scripts foram feitos para realizar vendas com valores fixos em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual.Gráfico de Correlação de Moeda MFCS
Indicador que permite colocar gráficos de pares de moeda correlacionados em um determinado gráfico de par de moeda. Ele mostra apenas as barras atuais. Modo de cor/monocromático é configurável. Ele também suporta a inversão da moeda para lidar com os pares EURUSD & USDCHF.