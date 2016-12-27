O Expert Advisor atual permite escolher abrir apenas long/short (ou ambas) posições com base em uma extensão da classe CExpert.

Dois arquivos diferentes são fornecidos:

LongShortExpertModified.mqh: Esta classe estende a classe padrão CExpert modificando os métodos CheckOpen() e CheckReverse(), a fim de permitir que apenas as ordens desejadas possam ser abertas;

LongShortExpertModified

Esta classe modifica o comportamento da classe padrão CExpert permitindo apenas um certo tipo de ordem de acordo com a seguinte enumeração:

enum ENUM_AVAILABLE_POSITIONS { LONG_POSITION, SHORT_POSITION, BOTH_POSITION };

Esta enumeração será utilizada como um parâmetro de entrada para o EA final exigido para determinar qual tipo de ordem será permitido, e ele é usado internamente para abrir apenas as ordens desejadas e para processar a inversão da ordem somente se ambos os tipos de posições são permitidos (valor do enum BOTH_POSITION ).

Para fazer isso, CheckOpen() e CheckReverse() foram reescritos:

class CLongShortExpertModified : public CExpert { protected : ENUM_AVAILABLE_POSITIONS m_positions; public : CLongShortExpertModified( void ); ~CLongShortExpertModified( void ); virtual bool CheckOpen( void ); virtual bool CheckReverse( void ); void SetAvailablePositions(ENUM_AVAILABLE_POSITIONS newValue){m_positions=newValue;}; };

CheckOpen() é modificado para verificar apenas as posições compradas ou vendidas de acordo com o valor de m_positions:

bool CLongShortExpertModified :: CheckOpen() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: return CheckOpenLong(); case SHORT_POSITION: return CheckOpenShort(); default : return CExpert::CheckOpen(); } }

CheckReverse() é modificado para verificar somente a inversão das posições se ambos os tipos de posições são permitidos:

bool CLongShortExpertModified::CheckReverse() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: case SHORT_POSITION: return false ; default : return CExpert::CheckReverse(); } }

LongShortExpertMACD

Esta classe oferece um exemplo específico da utilização da classe anterior do EA, com base no EA padrão ExpertMACD incluído na distribuição do MQL5.

Em primeiro lugar, a classe concreta de EAs deve ser incluída, e o parâmetro de entrada correspondente adicionado. Além disso, o EA externo está associado com a subclasse, em vez do CExpert padrão:

#include <Expert\LongShortExpertModified.mqh> input ENUM_AVAILABLE_POSITIONS Inp_Allowed_Positions=BOTH_POSITION; CLongShortExpertModified ExtExpert;

Após a inicialização do EA, o parâmetro deve ser definido de acordo com o valor de entrada:

if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } ExtExpert.SetAvailablePositions(Inp_Allowed_Positions);

Não é necessário alterações adicionais. A figura a seguir mostra os parâmetros de configuração para o expert: