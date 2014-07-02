Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fish_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1140
Atualizado:
O indicador Fish com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico
Coloque o arquivo compilado do indicador Fish.mq5 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Figura 1. O indicador Fish_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2067
