Indicadores

Fish_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1140
(30)
O indicador Fish com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período do indicador no gráfico

Coloque o arquivo compilado do indicador Fish.mq5 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. O indicador Fish_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2067

