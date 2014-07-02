Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WPR_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1129
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Três indicadores Williams' Percent Range de Larry Williams com três timeframes diferentes exibidos no mesmo gráfico.
Figura 1. Indicador WPR_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2059
Fisher_mbk_HTF
O indicador Fisher_mbk com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Fisher_mbk
Oscilador normalizado que utiliza a transformação de Fisher, desenhada sob a forma de um histograma colorido.