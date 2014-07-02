CodeBaseSeções
WPR_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Três indicadores Williams' Percent Range de Larry Williams com três timeframes diferentes exibidos no mesmo gráfico.

Figura 1. Indicador WPR_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2059

