O indicador Fisher_mbk com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Coloque o arquivo compilado do indicador Fisher_mbk.mq5 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador Fisher_mbk_HTF