Fisher_mbk_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador Fisher_mbk com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

Coloque o arquivo compilado do indicador Fisher_mbk.mq5 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador Fisher_mbk_HTF

Fisher_mbk Fisher_mbk

Oscilador normalizado que utiliza a transformação de Fisher, desenhada sob a forma de um histograma colorido.

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodic.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Três indicadores Williams' Percent Range de Larry Williams com três timeframes diferentes exibidos no mesmo gráfico.

Flat Flat

Indicador para medir a volatilidade do mercado.