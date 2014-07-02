Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodic.

Uma decisão de negociação é feita quando o histograma muda de direção, no avanço da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal de nuvem alterações.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção algoritmo entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para um correto funcionamento do EA, coloque o indicador compilado BlauErgodic.ex5 na pasta terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note-se que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem propagação diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com abertura posição. Outras variantes desta biblioteca: TradeAlgorithms.

Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.

Testando resultados para 2012-2013 no EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste