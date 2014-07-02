Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_BlauErgodic - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 959
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodic.
Uma decisão de negociação é feita quando o histograma muda de direção, no avanço da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal de nuvem alterações.
O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção algoritmo entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo para entrar no mercado
Para um correto funcionamento do EA, coloque o indicador compilado BlauErgodic.ex5 na pasta terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Note-se que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem propagação diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com abertura posição. Outras variantes desta biblioteca: TradeAlgorithms.
Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 Histórico de negócios no gráfico.
Testando resultados para 2012-2013 no EURUSD H4:
Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2056
Indicador BlauErgodic (Oscilador de William Blau Ergodic) com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.BlauErgodic
Oscilador Ergodic do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.
Oscilador normalizado que utiliza a transformação de Fisher, desenhada sob a forma de um histograma colorido.Fisher_mbk_HTF
O indicador Fisher_mbk com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.