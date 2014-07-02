CodeBaseSeções
Indicadores

Pivot_Fibs - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Archer Trading, LLC

Um conjunto de níveis Fibo (pontos pivô) desenhado em candles diários.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.

Figura 1. Indicador Pivot_Fibs

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2048

EMA Bands EMA Bands

Dois canais elaborado com base nas Médias Móveis Alta e Baixa da série de preços.

MACD Cloud MACD Cloud

Indicador MACD desenhado na forma de nuvem colorida.

SKB-1 SKB-1

Um canal que usa fractais, implementado como uma nuvem.

BlauErgodic BlauErgodic

Oscilador Ergodic do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.