Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 23707
- 23707
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Keltner Channel é baseado em envelopes de volatilidade acima e abaixo de uma média móvel exponencial.
O indicador tem o nome de seu autor, Chester Keltner, foi que primeiro descreveu este sistema baseado no período de valor 10 das Médias Móveis em seu livro "Como ganhar dinheiro em Commodities".
O indicador é composto por envelopes de preços ou bandas que estão localizados acima e abaixo da média móvel exponencial por meio de multiplicação de seu valor pelo valor da Média da Amplitude da Variação (ATR). Os canais são certamente muito interessante. Em primeiro lugar, porque é brilhante unir estes dois indicadores: média móvel e ATR.
O método de cálculo é o seguinte:
Keltner Upper Channel = MA (close, x) + (m * ATR (y))
Keltner Lower Channel== MA (close, x) - (m * ATR (y))
Onde:
- x - MA period;
- m - coefficient;
- у - Período do indicador ATR.
O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O trabalho dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
- SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Keltner_Channel.mq5 deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/399
