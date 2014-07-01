CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_BlauTSStochastic - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1034
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauTSStochastic.

Uma decisão de negócio é feita quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;  // O algoritmo de entrada no mercado

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo BlauTSStochastic.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em TradeAlgorithms.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Imagens:

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par GBPUSD H4 em 2012-2013:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2035

Woodies CCI Woodies CCI

Um indicador amplamente utilizado com dois CCI a partir de diferentes períodos.

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

Um indicador de sinal de seta do tipo semáforo. O indicador coloca pontos coloridos nos momentos em que você pode negociar.

Keltner Channel HTF Keltner Channel HTF

O indicador Canal de Keltner com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

Pivot-2 Pivot-2

Um conjunto de níveis de Pivot.