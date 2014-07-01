Participe de nossa página de fãs
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauTSStochastic.
Uma decisão de negócio é feita quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera.
O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // O algoritmo de entrada no mercado
Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo BlauTSStochastic.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em TradeAlgorithms.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par GBPUSD H4 em 2012-2013:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
