HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1399
O indicador mostra a máxima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Gráfico input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// Nome do nível input string level_comment="trigger level"; // Um comentário do nível input uint level_period=5; // Período de pesquisa do nível input uint level_start=0; // O número de barras inicial input color level_color=clrLime; // Cor do nível input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // O estilo do nível de disparo input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // largura do nível de disparo input bool Deletelevel=true; // Deletando um nível
Figura 1. Indicador HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2297
