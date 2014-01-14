CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

UltraWPR - indicador para MetaTrader 5

dm34@mail.ru | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2111
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
ultrawpr.mq5 (10.93 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

dm34@mail.ru

Este indicador se baseia em WPR (Variação Percentual de Larry Williams, %) e na análise de suas linhas múltiplas de sinal. O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:

  • StartLength - valor inicial mínimo da primeira linha de sinal;
  • Step - passo da variação do período;
  • StepsTotal - número mudanças no período.

Qualquer valor do período a partir da multiplicidade de linhas de sinal é calculado utilizando progressão aritmética:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength +  Number * Step,

onde o valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array ​​e são usados ​​em cada tick do indicador para obter o array de valores do indicador Variação Percentual de Larry Williams suavizado. As direções da tendência atual para cada um das suavizações são calculadas e também é determinado o número de tendências positivas e negativas para toda a gama de valores do array de WPR suavizado. O número final de tendências positivas e negativas é suavizada e, por sua vez são usadas ​​como linhas do indicador que formam uma nuvem colorida exibida com a ajuda da classe de estilo DRAW_FILLING.

A direção da tendência deste indicador é determinada pela cor da nuvem, enquanto a sua força é determinada pela largura da nuvem. Você pode usar os níveis de sobrecompra (UpLevel) e (DnLevel) e de sobrevenda que são definidos em um valor percentual da amplitude máxima do indicador.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Coloque o arquivo compilado SpearmanRankCorrelation em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int WPR_Period=13;                    // Período do indicador WPR
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Método de suavização
input int StartLength=3;                    // Período inicial de suavização                    
input int WPhase=100;                       // Parâmetro de suavização
//----  
input uint Step=5;                          // Período da variação do passo
input uint StepsTotal=10;                   // Número de variações do período
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização
input int SmoothLength=3;                   // Profundidade de suavização                    
input int SmoothPhase=100;                  // Parâmetro de suavização
//----                          
input uint UpLevel=80;                      // nível de sobrecompra, %
input uint DnLevel=20;                      // nível de sobrevenda, %
input color UpLevelsColor=Blue;             // Cor do nível de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Blue;             // Cor do nível de sobrevenda
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Estilo dos níveis
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Largura dos níveis

UltraWPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/722

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

Média móvel com um algoritmo de cálculo equivalente ao de Ichimoku Kinko Hyo.

HL Cross Signal for WPR HL Cross Signal for WPR

O HLCrossSig para WPR é considerado um indicador de tendência, já que sua intenção é capturar as tendências. No entanto, ele é um indicador bastante complexo e informativo que permite excluir a influência psicológica e emocional da negociação.

FractalLevels FractalLevels

FractalLevels exibindo um canal baseado em fractais.

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Regressão não linear com interpolação dos valores futuros do gráfico de preços.