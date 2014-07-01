CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DeMarker_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1184
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Três osciladores DeMarker com três períodos de tempo diferentes em um gráfico.

Figura 1. O indicador DeMarker_3HTF

Figura 1. O indicador DeMarker_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2013

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Accelerator de Bill Williams com a possibilidade de um ajuste fino e com uma linha de sinal adicional na forma de uma nuvem colorida.

Awesome_Signal Awesome_Signal

Awesome Oscillator de Bill Williams com a possibilidade de um ajuste fino e com uma linha de sinal adicional na forma de uma nuvem colorida.

MACD No Gráfico MACD No Gráfico

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza um histograma MACD.

TrendManagerOpen TrendManagerOpen

Um indicador detector de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida.