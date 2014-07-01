CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RVI_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1047
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Três indicadores Relative Vigor Index de três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.

Figura 1. O indicador RVI_3HTF

Figura 1. O indicador RVI_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1988

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.

BlauTStochI BlauTStochI

O indicador Q-period Stochastic Index do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.

Cronex_Impulse_MACD Cronex_Impulse_MACD

O histograma MACD com um display que corta as áreas lateralizadas.

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

Um filtro de tendência à base de MA sob a forma de uma nuvem colorida.