Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.



Uma decisão de negócio é realizada quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera.



O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo compilado BlauErgodicMDI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Os resultados dos testes para (GBPUSD, H4) em 2012-2013:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste