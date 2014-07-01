CodeBaseSeções
Exp_BlauErgodicMDI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.

Uma decisão de negócio é realizada quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera.

O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;   // Algoritmo de entrada no mercado

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo compilado BlauErgodicMDI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Os resultados dos testes para (GBPUSD, H4) em 2012-2013:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1987

