Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_BlauErgodicMDI - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 898
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.
Uma decisão de negócio é realizada quando o histograma muda de direção, no rompimento da linha zero, ou quando a cor da linha de sinal da nuvem se altera.
O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; // Algoritmo de entrada no mercado
Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo compilado BlauErgodicMDI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo
Os resultados dos testes para (GBPUSD, H4) em 2012-2013:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1987
O indicador Q-period Stochastic Index do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.Ang_AutoCh_HL-v1x3
O indicador traça três canais eqüidistantes com os períodos de cálculo definidos nos parâmetros de entrada.
Três indicadores Relative Vigor Index de três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.Cronex_Impulse_MACD
O histograma MACD com um display que corta as áreas lateralizadas.