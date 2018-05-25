Participe de nossa página de fãs
Relative Momentum Index - indicador para MetaTrader 5
O indicador Relative Momentum Index (RMI) foi desenvolvido por Roger Altman. Foi apresentado pela primeira vez em fevereiro de 1993 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
RMI — variação com base no indicador RSI. O RMI considera os dias em que o preço sobe ou cai, desde o último preço de fechamento X dias atrás, onde X não está limitado a 1. Ou seja, o RMI compara o preço de fechamento não apenas com o dia anterior, como o RSI.
Observe que o RMI com os parâmetros C, 14, 1 é semelhante ao RSI com período 14 para o preço Close. Isso se deve ao fato de que o parâmetro Momentum é calculado apenas para alterar o preço para 1 dia antes (por padrão, o RSI faz o mesmo).
À medida que os períodos do Momento aumentam, as oscilações da RMI ficam cada vez mais suavizadas.
Como o RMI é um oscilador, ele mostra os mesmos pontos fortes e fracos dos indicadores de sobrecompra/sobrevenda. Durante as tendências fortes, é provável que o RMI permaneça nos níveis de sobrecompra e sobrevenda durante um logo período.
Mas, nos mercados sem tendência, o RMI é mais previsível entre o nível de sobrecompra de 70 a 90 e sobrevenda de 10 a 30.
