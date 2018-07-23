Correlação de dois símbolos. Os valores oscilam entre +1 (correlação positiva completa) e -1 (correlação negativa completa). O valor de correlação 0 denota a ausência de correlação (mudanças aleatórias sem alterações de preço correlacionadas entre os dois símbolos observados).





Uso

Use o período de correlação para calcular a correlação de longo prazo usando um período mais longo (bom para observar se os símbolos monitorados tendem a tendência na mesma direção) ou usando um período curto (bom para observação de mudanças repentinas de preço - geralmente quando notícias são emitidas para um símbolo e não para o outro).

Estabeleça o valor dos símbolo (ou símbolos) que deseja monitorar e um ou ambos os parâmetros do símbolo.

Se o parâmetro símbolo é deixado vazio, será utilizado o símbolo gráfico atual.

Defina o modo de coloração (o modo de duas cores exibe cores diferentes quando se cruza o valor zero).





Recomendações

Se os símbolos observados tendem a ser completamente correlacionados positivamente ou negativamente, uma quebra na direção oposta usualmente pode ser usada para entradas.

Em casos como a estimativa acima, na qual o símbolo está se desviando da tendência usual, pode-se entrar na direção do outro símbolo observado.

Todos os valores acima de 0.8 ou abaixo de -0.8 podem ser considerados como um alto nível de correlação.

P.S. Usando os mesmos símbolos em ambos os parâmetros do símbolo sempre produzirá um resultado igual 1.