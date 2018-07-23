Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Correlação - indicador para MetaTrader 5
Correlação de dois símbolos. Os valores oscilam entre +1 (correlação positiva completa) e -1 (correlação negativa completa). O valor de correlação 0 denota a ausência de correlação (mudanças aleatórias sem alterações de preço correlacionadas entre os dois símbolos observados).
Uso
- Use o período de correlação para calcular a correlação de longo prazo usando um período mais longo (bom para observar se os símbolos monitorados tendem a tendência na mesma direção) ou usando um período curto (bom para observação de mudanças repentinas de preço - geralmente quando notícias são emitidas para um símbolo e não para o outro).
- Estabeleça o valor dos símbolo (ou símbolos) que deseja monitorar e um ou ambos os parâmetros do símbolo.
- Se o parâmetro símbolo é deixado vazio, será utilizado o símbolo gráfico atual.
- Defina o modo de coloração (o modo de duas cores exibe cores diferentes quando se cruza o valor zero).
Recomendações
- Se os símbolos observados tendem a ser completamente correlacionados positivamente ou negativamente, uma quebra na direção oposta usualmente pode ser usada para entradas.
- Em casos como a estimativa acima, na qual o símbolo está se desviando da tendência usual, pode-se entrar na direção do outro símbolo observado.
- Todos os valores acima de 0.8 ou abaixo de -0.8 podem ser considerados como um alto nível de correlação.
P.S. Usando os mesmos símbolos em ambos os parâmetros do símbolo sempre produzirá um resultado igual 1.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19832
