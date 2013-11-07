Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FibSR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3168
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Eli hayun
Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.
Индикатор FibSR
Индикатор BlauCSI_HTF_Signal показывает направление тренда по данным индикатора BlauCSI в виде графического объекта с цветной индикацией тренда, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.BlauErgodicMDI
Эргодический MDI осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.
Индикатор позволяет выделять цветным фоном ценовой график в определяемый во входных параметрах период времени суток.wlxBW5Zone
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса.