Индикаторы

FibSR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Eli hayun

Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.

Индикатор FibSR

