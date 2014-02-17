代码库部分
FibSR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1573
等级:
(19)
已发布:
已更新:
fib_sr.mq5 (7.24 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Eli hayun

本指标以彩色长方形的形式显示可能的阻力和支撑区域.

本指标首先于2008年1月30日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

FibSR 指标

FibSR 指标

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1976

