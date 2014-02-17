X2MA_HTF_Signal_BG 指标 (基于 X2MA 指标数据) 显示趋势方向的信息, 它是一个指示趋势或交易方向的彩色图形对象, 并且可以提供提醒和声音信号以及向智能手机发送推送通知.

使用ATR指标在与计算区间的极值偏移值建立的通道.