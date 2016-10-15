無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FibSR - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 1055
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Eli hayun
この指標は着色された長方形の形で可能な支持/抵抗ゾーンを示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。
FibSR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1976
