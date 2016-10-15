X2MA_HTF_Signal_BGは（X2MA指標のデータに基づいて）トレンド方向または約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。

両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネル