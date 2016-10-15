コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FibSR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1055
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fib_sr.mq5 (7.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Eli hayun

この指標は着色された長方形の形で可能な支持/抵抗ゾーンを示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。

FibSR指標

FibSR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1976

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BGは（X2MA指標のデータに基づいて）トレンド方向または約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。

中央値 中央値

両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネル

wlxBW5Zone wlxBW5Zone

アクセラレータオシレータとビルウィリアムズのオーサムオシレータの値を使用するマフォシグナル指標

VoltyChannel_Stop_HTF VoltyChannel_Stop_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つVoltyChannel_Stop指標