ma-shift Puria method - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1618
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Sergey Deev, Autor do código mq5 - barabashkakvn.
O expert é baseado no método Puria com algumas liberdades.
O expert usa um sinal indicando o movimento numa só direção das MA lenta e rápida, em vez de o cruzamento entre elas. O sinal é confirmado pelo cruzamento do MACD e sua linha zero e a inclinação de MA, que é medido como uma série de pips por tick (parâmetro Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow). Trailing normal ou trailing em fractais.
Otimização dos preços OHLC, no período de 2010, teste no modo "Todos os ticks", de 2010 a 2017:
Parâmetros de entrada
- Manual lot: "true" -> use MANUAL lot, "false" -> use risk percent - princípio de cálculo do volume de posições: manual ou como porcentagem da margem livre;
- Lots - volume da posição quando a configuração é manual;
- Stop loss (in pips) - stop-loss;
- Take profit (in pips) - take-profit;
- Trailing stop, if use Fractal trailing - do not use Trailing (in pips) - trailing, se ativado trailing em fractais, ele deve ser desabilitado;
- Trailing step (in pips) - passo do trailing;
- Risk in percent for a deal from a free MARGIN - risco em porcentagem por operação a partir da margem livre;
- Maximum number of positions in one direction - número máximo de posições abertas simultaneamente numa só direcção;
- magic number - identificador do expert;
- Fractal trailing, if use Trailing stop - do not use Fractal trailing - trailing em fractais, se ativado o trailing normal, o trailing em fractais deve ser desabilitado;
- MA Fast: averaging period - período de média da Moving Average rápida;
- MA Slow: averaging period - período de média da Moving Average lenta;
- Shift (vertically) between MA Fast and MA Slow (in pips) - distância mínima entre duas Moving Average na vertical;
- MACD: period for Fast average calculation - período de média rápida;
- MACD: period for Slow average calculation - período da média lenta.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19578
