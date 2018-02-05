Participe de nossa página de fãs
FOREX Currency Powers - expert para MetaTrader 5
Descrição:
MetaTrader 5 permite criar instrumentos sintéticos, cujo preço pode depender dos valores atuais de vários instrumentos financeiros.
No mercado de títulos, os estoques são exemplos desses instrumentos, para o mercado FOREX, são conhecidos os índices USDX, EURX.
Ao negociar, eles permitem ver o início e o fim dos movimentos globais do mercado, num estágio inicial.
Pode-se construir um indicador de força de moeda, usando média da posição atual do preço Close em relação à faixa High/Low, para uma certa quantidade de barras de minuto (neste caso 5) dos respectivos pares de moedas.
Neste exemplo, a força das moedas FOREX é calculada pelas fórmulas:
<FOREX.EUR> = (EURUSD+EURGBP+EURCHF+EURJPY)/4
<FOREX.USD> = (USDCHF+USDEUR+USDGBP+USDJPY)/4
<FOREX.GBP> = (GBPUSD+GBPEUR+GBPCHF+GBPJPY)/4
<FOREX.JPY> = (JPYUSD+JPYEUR+JPYGBP+JPYCHF)/4
<FOREX.CHF> = (CHFUSD+CHFGBP+CHFJPY+CHFEUR)/4
Neste exemplo, a força das moedas é projetada no intervalo de 0 a 100, a linha do meio se situa no nível de 50. Em qualquer altura, a soma das forças das moedas = 50, quer dizer, o movimento das moedas ocorre por conta das outras. Movimentos globais em USD são refletidos não só nos mercados de ações e de commodities, mas também no FOREX (e vice-versa, porque todos os mercados estão interligados).
O arquivo CurrencyPowerIndex.mqh deve ser copiado no <catálogo_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include.
Após iniciar o EA FORTS_Currency_Power.mq5 na janela do Market Watch, aparecem os instrumentos sintéticos FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5:
Fig. 1. Instrumentos sintéticos FOREX.EUR.M5, FOREX.USD.M5, FOREX.GBP.M5, FOREX.JPY.M5, FOREX.CHF.M5 no Market Watch
Fig. 2. Gráfico de ticks do instrumento sintético FOREX.EUR.M5
Fig. 3. Gráfico de ticks do instrumento sintético FOREX.USD.M5
Fig. 4. Gráfico de ticks do instrumento sintético FOREX.GBP.M5
Fig. 5. Gráfico de ticks do instrumento sintético FOREX.JPY.M5
Fig. 6 Gráfico de ticks do instrumento sintético FOREX.CHF.M5
Fig. 7. Força das moedas EUR, USD, GBP, JPY, CHF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19544
