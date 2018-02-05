CodeBaseSeções
Show Pips - expert para MetaTrader 5

Este indicador informativo será útil para aqueles que sempre querem se manter a par da situação atual na conta.

O indicador exibe dados como o lucro em pontos, em porcentagem e na moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no timeframe atual.

Existem várias opções para a localização da linha de informação no gráfico:

  • À direita do preço (segue o preço);
  • Como um comentário (no canto superior esquerdo do gráfico);
  • No canto selecionado da tela.

Também é possível selecionar o delimitador das informações:

  1. |
  2. /
  4. \
  5. #

O indicador é fácil de usar e muito informativo. É possível desativar opções desnecessárias de informações nas configurações.


Configurações

  • Type of appearance - tipo de exibição de linha de informação. Há três variantes:
    • Follow the price - seguir o preço;
    • As comment - como um comentário;
    • In selected corner of the screen - no canto selecionado da tela.
  • Graph corner for attachment - no caso de selecionar o tipo de exibição In selected corner of the screen, esta opção permite selecionar um dos quatro cantos de associação;
  • Show profit? - o parâmetro é responsável por exibir o lucro na moeda de depósito;
  • Show profit in percents? - parâmetro é responsável por exibir o lucro em porcentagem;
  • Show spread? - parâmetro é responsável por exibir o spread atual;
  • Show time to bar closure? - parâmetro é responsável por exibir o tempo antes do fechamento da barra;
  • Text color - cor do texto;
  • Profit color - cor do texto, se houver um lucro flutuante;
  • Loss color - cor do texto, se houver uma perda flutuante;
  • Separator - delimitador dados na cadeia de caracteres. Pode adotar cinco valores: "|", "/", ".", ''\" ou "#";
  • Y coordinate - coordenadas Y (no caso de selecionar In selected corner of the screen);
  • Indent in bars - recuo em barras em relação à barra atual (no caso de selecionar Follow the price);
  • Font size - tamanho da fonte;
  • Font - fonte do texto.

Esta versão do indicador para o МetaТrader 4 pode ser baixada aqui.


Exemplos de exibição

Follow the price

As comment

In selected corner of the screen

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19540

