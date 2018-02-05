Este indicador informativo será útil para aqueles que sempre querem se manter a par da situação atual na conta.

O indicador exibe dados como o lucro em pontos, em porcentagem e na moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no timeframe atual.

Existem várias opções para a localização da linha de informação no gráfico:

À direita do preço (segue o preço);

Como um comentário (no canto superior esquerdo do gráfico);

No canto selecionado da tela.

Também é possível selecionar o delimitador das informações:

| / \ #

O indicador é fácil de usar e muito informativo. É possível desativar opções desnecessárias de informações nas configurações.





Configurações

Type of appearance - tipo de exibição de linha de informação. Há três variantes: Follow the price - seguir o preço; As comment - como um comentário; In selected corner of the screen - no canto selecionado da tela.

- tipo de exibição de linha de informação. Há três variantes: Graph corner for attachment - no caso de selecionar o tipo de exibição In selected corner of the screen, esta opção permite selecionar um dos quatro cantos de associação;

- no caso de selecionar o tipo de exibição In selected corner of the screen, esta opção permite selecionar um dos quatro cantos de associação; Show profit? - o parâmetro é responsável por exibir o lucro na moeda de depósito;

- o parâmetro é responsável por exibir o lucro na moeda de depósito; Show profit in percents? - parâmetro é responsável por exibir o lucro em porcentagem;

- parâmetro é responsável por exibir o lucro em porcentagem; Show spread? - parâmetro é responsável por exibir o spread atual;

- parâmetro é responsável por exibir o spread atual; Show time to bar closure? - parâmetro é responsável por exibir o tempo antes do fechamento da barra;

- parâmetro é responsável por exibir o tempo antes do fechamento da barra; Text color - cor do texto;

- cor do texto; Profit color - cor do texto, se houver um lucro flutuante;

- cor do texto, se houver um lucro flutuante; Loss color - cor do texto, se houver uma perda flutuante;

- cor do texto, se houver uma perda flutuante; Separator - delimitador dados na cadeia de caracteres. Pode adotar cinco valores: "|", "/", ".", ''\" ou "#";

- delimitador dados na cadeia de caracteres. Pode adotar cinco valores: "|", "/", ".", ''\" ou "#"; Y coordinate - coordenadas Y (no caso de selecionar In selected corner of the screen);

- coordenadas Y (no caso de selecionar In selected corner of the screen); Indent in bars - recuo em barras em relação à barra atual (no caso de selecionar Follow the price);

- recuo em barras em relação à barra atual (no caso de selecionar Follow the price); Font size - tamanho da fonte;

- tamanho da fonte; Font - fonte do texto.

Esta versão do indicador para o МetaТrader 4 pode ser baixada aqui.





Exemplos de exibição