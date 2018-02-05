Participe de nossa página de fãs
Show Pips - expert para MetaTrader 5
Este indicador informativo será útil para aqueles que sempre querem se manter a par da situação atual na conta.
O indicador exibe dados como o lucro em pontos, em porcentagem e na moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no timeframe atual.
Existem várias opções para a localização da linha de informação no gráfico:
- À direita do preço (segue o preço);
- Como um comentário (no canto superior esquerdo do gráfico);
- No canto selecionado da tela.
Também é possível selecionar o delimitador das informações:
- |
- /
- \
- #
O indicador é fácil de usar e muito informativo. É possível desativar opções desnecessárias de informações nas configurações.
Configurações
- Type of appearance - tipo de exibição de linha de informação. Há três variantes:
- Follow the price - seguir o preço;
- As comment - como um comentário;
- In selected corner of the screen - no canto selecionado da tela.
- Graph corner for attachment - no caso de selecionar o tipo de exibição In selected corner of the screen, esta opção permite selecionar um dos quatro cantos de associação;
- Show profit? - o parâmetro é responsável por exibir o lucro na moeda de depósito;
- Show profit in percents? - parâmetro é responsável por exibir o lucro em porcentagem;
- Show spread? - parâmetro é responsável por exibir o spread atual;
- Show time to bar closure? - parâmetro é responsável por exibir o tempo antes do fechamento da barra;
- Text color - cor do texto;
- Profit color - cor do texto, se houver um lucro flutuante;
- Loss color - cor do texto, se houver uma perda flutuante;
- Separator - delimitador dados na cadeia de caracteres. Pode adotar cinco valores: "|", "/", ".", ''\" ou "#";
- Y coordinate - coordenadas Y (no caso de selecionar In selected corner of the screen);
- Indent in bars - recuo em barras em relação à barra atual (no caso de selecionar Follow the price);
- Font size - tamanho da fonte;
- Font - fonte do texto.
Esta versão do indicador para o МetaТrader 4 pode ser baixada aqui.
Exemplos de exibição
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19540
