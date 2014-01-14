CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Price Channel - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4711
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O movimento do mercado muitas vezes é acelerado e desacelerado, por isso não é fácil de desenhar linhas retas de níveis de suporte e resistência.

O indicador Price Channel desenha o canal do preço, os seus limites superior e inferior são determinados pelos preços máximo e mínimo para um determinado período.

Indicador Price Channel

Indicador Price Channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/44

Exp_ToCloseLoss Exp_ToCloseLoss

Expert Advisor que realiza um Stop Loss global em todas as posições em aberto.

Exp_ToCloseProfit Exp_ToCloseProfit

Expert Advisor que realiza um Take Profit global em todas as posições em aberto.

b-clock b-clock

Mostra os minutos e os segundos antes de um novo candle aparecer.

Price and Volume Trend (PVT) Price and Volume Trend (PVT)

O indicador Price and Volume Trend Indicator(PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.