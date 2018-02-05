CodeBaseSeções
Daniella - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: Kvant

Indicador de sinal semáforo com uso do Average True Range. Os sinais aparecem quando o ATR começa a subir após uma queda. A cor do indicador é determinada pela direção da vela.

Fig. 1. Indicador Daniella

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19426

