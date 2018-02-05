CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_CMO_Duplex - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1300
Avaliação:
(15)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
CMO.mq5 (16.56 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_CMO_Duplex.mq5 (18.15 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Dois sistemas de negociação idênticos, baseados no fato do indicador CMO romper a linha zero, para longs e shorts, que podem ser configurados de várias maneiras num expert. Para fazer isso, todos os parâmetros de entrada do expert estão divididos em dois grandes grupos:

  1. Os que começam com a letra L são os parâmetros de entrada para gerir as posições longas;
  2. Os que começam com a letra S são os parâmetros de entrada para gerir as posições curtas
//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada para posições longas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //número mágico de L
input double  L_MM=0.1;             //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de L
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote de L
//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do expert para posições curtas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //número mágico de S
input double  S_MM=0.1;             //Fração de recursos financeiros a partir do depósito na transação de S
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //método para determinar o tamanho do lote de S

Para estes dois sistemas de negociação, usam-se números mágicos diferentes que são completamente independentes um do outro. Os mercados financeiros reais raramente são simétricos e, muitas vezes, a negociação na alta/queda requer parâmetros completamente diferentes do mesmo sistema de negociação. Para uma fácil configuração do expert, deve-se, primeiro, testar apenas um dos sistemas de negociação, desligando o segundo sistema usando o alternador respectivo.

input bool    L_PosOpen=true;       //Autorização para entrar numa posição longa de L
input bool    L_PosClose=true;      //Autorização para sair de uma posição longa de L

Após essa configuração, ativar e configurar apenas o outro sistema.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador CMO.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas

Fig. 1. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações simétricas

Resultados do teste para 2016, USDJPY, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas

Fig. 3. Exemplos de operações, no gráfico, com configurações assimétricas

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19502

Exp_Daniella Exp_Daniella

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador de semáforo Daniella.

20 Pips Opposite Last N Hour Trend 20 Pips Opposite Last N Hour Trend

Negociação contra a tendência N horas atrás.

Dtm_HTF Dtm_HTF

Indicador Dtm com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

N Candles v5 N Candles v5

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa.