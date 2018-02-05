CodeBaseSeções
Dtm_HTF - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Indicators\
Dtm_HTF.mq5 (21.69 KB)
Dtm.mq5 (57.13 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Indicador Dtm com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador Dtm.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. indicador Dtm_HTF

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19506

