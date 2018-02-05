CodeBaseSeções
Indicadores

Fractal_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1631
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Canal construído sobre fractais.

Fig. 1. Indicador Fractal_Levels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19437

