Experts

Exp_Stopreversal_Tm - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Stopreversal.mq5 (19.73 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_Stopreversal_Tm.mq5 (20.7 KB) visualização
O expert Exp_Stopreversal_Tm é baseado nos sinais do indicador Stopreversal, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.

No fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer a seta colorida do indicador.

O indicador pode negociar apenas no intervalo de tempo definido nas variáveis de entrada:

input bool   TimeTrade=true;      //Permissão para negociar segundo os intervalos de tempo
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //Início da negociação (Horas)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Início da negociação (Minutos)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //Final da negociação (Horas)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Final da negociação (Minutos)

Duas variáveis ​​(horas e minutos) são fornecidas para o tempo de início da operação e duas variáveis ​​similares para o tempo final.

As configurações padrão permitem que o EA comercialize toda a sessão de negociação a partir das 0:00, enquanto todas as posições estão fechadas às 23:59.

Se a hora de início for posterior à hora de término especificada, o EA fechará as posições no dia seguinte, no horário especificado.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Stopreversal.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico.

Resultados do teste para 2016, USDJPY, H1:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19425

