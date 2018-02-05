Na negociação, a atualidade do preço atual é um parâmetro importante. O ping de rede entre o terminal e o servidor de negociação é o fator mais popular - entre muitos outros - que influencia essa vigência.

No entanto, frequentemente, é ignorado o ping interno do terminal. Trata-se de um atraso adicional nas cotações, dentro do terminal (plataforma). Mesmo com um ping de rede de zero, este adiamento pode ser substancial.

Este indicador mostra a dinâmica das mudanças neste parâmetro que se calcula da seguinte forma:

#include <TypeToBytes.mqh> bool SymbolInfoTick ( const string &Symb, MqlTick &Tick, double &Ping ) { static const bool IsTester = ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )); static MqlTick PrevTick = { 0 }; static ulong PrevTime = 0 ; const ulong NowTime = IsTester ? 0 : GetMicrosecondCount (); const bool Res = SymbolInfoTick (Symb, Tick); if ((!IsTester) && Res) { if (_R(Tick) != PrevTick) { Ping = PrevTime ? MathAbs (Tick.time_msc - PrevTick.time_msc - (NowTime - PrevTime) / 1 e3) : 0 ; PrevTime = NowTime; PrevTick = Tick; } else Ping = 0 ; } return (Res); }

Na captura de tela, pode-se ver claramente que o valor calculado não é pequeno, e a procura de um ping zero pode ser, por vezes, auto-engano, ao negociar ou usar certos tipos de análise, no MetaTrader 5.





Características

O atraso das cotações é calculado em milissegundos;

O indicador consome o mínimo de recursos de computação do terminal;

Ao redefinir os dados do indicador (alteração do timeframe, símbolos, etc.), os dados armazenados são perdidos;

Após a remoção do indicador, seu comentário permanece, no gráfico;

É impossível fornecer tal indicador para o MetaTrader 4, pois não existem dados de ticks, em milissegundos;

SymbolInfoTick nos indicadores requer um "aquecimento prévio" na forma de alguns eventos Calculate novos;

O indicador pode servir como um modelo para visualização em tempo real de todos os parâmetros, basta substituir apenas uma cadeia de caracteres;

Para compilar o indicador, é necessária uma biblioteca, que é usada para comparar estruturas MqlTick, no cálculo do atraso: #include <TypeToBytes.mqh>

O indicador tem dois tipos de exibição, dependendo esta linha: #define HISTOGRAM_VIEW

Evidentemente, o indicador atual mostra o atraso dos preços (ping) associado ao evento Calculate. Como se viu, existem tantos factores que afectam profundamente o ping, que se pode por em causa a conveniência do uso de quaisquer indicadores, na estratégia de negociação (e análise). Claro, o evento NewTick é menos susceptível a influências negativas, mas, nele, existe um ping significativo, o que, por vezes, pode levar o desempenho da plataforma a um absurdo.