取引における重要なパラメータは、現在の価格の妥当性です。それは多くの要素に依存します。最も一般的なのは、端末とトレードサーバー間のネットワークpingです。

しかし、他のパラメータはしばしば無視されます。これは、いわゆる「内部端末ping」で、端末（プラットフォーム）内部のクオーツを追加する際の遅れです。ネットワークpingがゼロであっても、この遅れは無視できないことがあります。

指標は、このパラメータの変化のダイナミクスを示します。この変化は、次のように計算されます。

#include <TypeToBytes.mqh> bool SymbolInfoTick ( const string &Symb, MqlTick &Tick, double &Ping ) { static const bool IsTester = ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )); static MqlTick PrevTick = { 0 }; static ulong PrevTime = 0 ; const ulong NowTime = IsTester ? 0 : GetMicrosecondCount (); const bool Res = SymbolInfoTick (Symb, Tick); if ((!IsTester) && Res) { if (_R(Tick) != PrevTick) { Ping = PrevTime ? MathAbs (Tick.time_msc - PrevTick.time_msc - (NowTime - PrevTime) / 1 e3) : 0 ; PrevTime = NowTime; PrevTick = Tick; } else Ping = 0 ; } return (Res); }

上記のスクリーンショットは、計算された値が大きいことを示しており（1つのチャートを持つきれいな端末）、ゼロpingの追求は、MetaTrader 5での取引やいくつかのタイプの分析に欺かれている可能性があります。





特徴

クオーツの遅れはミリ秒で計算されます。

指標は、端末の最小計算資源を消費します。

指標がリセットされると（TF、銘柄などの変更後）、蓄積されたデータは失われます（データベースは維持されません）。

指標が削除されると、コメントがチャートに残ります。

ミリ秒精度のティックデータは使用できないため、MetaTrader 4版の同様の指標を作成することはできません。

指標のシンボリックティックには、最初にいくつかの Calculateイベントが必要です。

指標は、任意の値を実時間で視覚化するためのテンプレートとして使用することができ、1行を置換するだけで済みます。

指標計算にはライブラリが必要です。これは遅れを計算する際にMqlTick構造体を比較するために使用されます。 #include <TypeToBytes.mqh>

指標には、次の行に応じた2つの表示タイプがあります。 #define HISTOGRAM_VIEW

現在の指標は、Calculateイベントに関連付けられた価格の遅れ（ping）を示します。実際には、pingに重大な影響を及ぼす要因は多数あるため、取引システムや分析で指標を使用することの妥当性は疑わしいかもしれません。もちろん、 NewTickイベント< /a1>は悪影響には敏感ではありませんが、そのpingは相当なものです（エキスパートアドバイザーで測定された場合）。これは、時にはプラットフォームの速度特性の重要性を最小限に抑えかねません。