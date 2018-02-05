CodeBaseSeções
Candle_row - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Vitaly Muzichenko
4323
(25)
\MQL5\Indicators\
mCandle_row.mq5 (8.54 KB) visualização
sCandle_row.mq5 (9.5 KB) visualização
O indicador segue a seqüência contínua de barras numa só direção e coloca etiquetas nelas.

No indicador, existe um Alert para notificação quando a direção de N velas é sequencial.

Autor da ideia: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - apenas na janela principal.

.

sCandle_row - com gráfico em subjanela.

.


Parâmetros de entrada

  • Font size arrow - tamanho da fonte;
  • Bull arrow candle - cor da direção Bull;
  • Bear arrow candle - cor da direção Bear;
  • Cross arrow candle - cor da Doji;
  • Alert - ativar/desativar Alert;
  • Count Candles - número de velas consecutivas para ativar o Alert.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19416

