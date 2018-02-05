Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Candle_row - indicador para MetaTrader 5
Vitaly Muzichenko
4323
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador segue a seqüência contínua de barras numa só direção e coloca etiquetas nelas.
No indicador, existe um Alert para notificação quando a direção de N velas é sequencial.
Autor da ideia: Firetrade2013 Chirikov.
mCandle_row - apenas na janela principal.
.
sCandle_row - com gráfico em subjanela.
.
Parâmetros de entrada
- Font size arrow - tamanho da fonte;
- Bull arrow candle - cor da direção Bull;
- Bear arrow candle - cor da direção Bear;
- Cross arrow candle - cor da Doji;
- Alert - ativar/desativar Alert;
- Count Candles - número de velas consecutivas para ativar o Alert.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19416
