交易中的一个重要参数是当前价格的相关性。它取决于很多因素，其中最流行的是终端和交易服务器之间的网络 ping 值。

不过，另一个参数经常被忽略: 所谓的 "内部终端 ping"，这是终端（平台）内报价的附加延迟。即使网络 ping 为零，这种滞后也可能很重要。

指标显示该参数的变化动态，计算如下:

#include <TypeToBytes.mqh> bool SymbolInfoTick ( const string &Symb, MqlTick &Tick, double &Ping ) { static const bool IsTester = ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )); static MqlTick PrevTick = { 0 }; static ulong PrevTime = 0 ; const ulong NowTime = IsTester ? 0 : GetMicrosecondCount (); const bool Res = SymbolInfoTick (Symb, Tick); if ((!IsTester) && Res) { if (_R(Tick) != PrevTick) { Ping = PrevTime ? MathAbs (Tick.time_msc - PrevTick.time_msc - (NowTime - PrevTime) / 1 e3) : 0 ; PrevTime = NowTime; PrevTick = Tick; } else Ping = 0 ; } return (Res); }

上面的屏幕截图显示，计算的值并不小（干净的终端只有一个图表），在 MetaTrader 5 上进行交易以及某些类型的分析中追求零 ping 可能会受到欺骗。





功能

报价的时间差以毫秒计算;

指标消耗的最小终端计算资源;

当指标复位时（在更改时间帧，品种等之后），累积的数据将丢失（没有数据库维护）;

删除指标后，其注释留在图表上;

无法为 MetaTrader 4 创建类似的指标，因为无法提供具有毫秒精度的逐笔报价数据;

SymbolInfoTick 指标需要一些 "热身" 才能形成首个 计算事件;

指标可以用作任何数值的实时可视化模板，您只需要更换一行即可;

指标计算需要一个函数库，当计算滞后时与MqlTick 结构比较: #include <TypeToBytes.mqh>

指标有两种显示类型，具体取决于以下行: #define HISTOGRAM_VIEW

当前指标显示与 Calculate 事件相关的价格滞后（ping ）。实际上，有很多因素会对 ping 产生重大影响，因此在交易系统和分析中使用任何指标的适当性似乎都是可疑的。当然, NewTick 事件 对负面影响较不敏感, 但是它的 ping 也是相当可观的（如果在智能交易系统中进行衡量的话），有时可以将某些重要的 平台速度特性 降至最低。