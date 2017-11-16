Для торговли важным параметром является актуальность текущей цены. На него влияет множество факторов, самый популярный из которых - сетевой пинг между терминалом и торговым сервером.

Но часто из виду упускается другой параметр: так называемый "внутренний пинг терминала" - дополнительный лаг котировок внутри самого терминала (платформы). Даже при нулевом сетевом пинге это запаздывание может быть существенным.

Данный индикатор показывает динамику изменения этого параметра, который вычисляется следующим образом:

#include <TypeToBytes.mqh> bool SymbolInfoTick ( const string &Symb, MqlTick &Tick, double &Ping ) { static const bool IsTester = ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )); static MqlTick PrevTick = { 0 }; static ulong PrevTime = 0 ; const ulong NowTime = IsTester ? 0 : GetMicrosecondCount (); const bool Res = SymbolInfoTick (Symb, Tick); if ((!IsTester) && Res) { if (_R(Tick) != PrevTick) { Ping = PrevTime ? MathAbs (Tick.time_msc - PrevTick.time_msc - (NowTime - PrevTime) / 1 e3) : 0 ; PrevTime = NowTime; PrevTick = Tick; } else Ping = 0 ; } return (Res); }

На приведенном скриншоте хорошо видно, что вычисляемая величина далеко не мала (чистый терминал, один чарт), и погоня за нулевым сетевым пингом может иногда быть самообманом при торговле или некоторых видах анализа в MetaTrader 5.





Особенности

Временной лаг котировок вычисляется в миллисекундах;

Индикатор минимально потребляет вычислительные ресурсы терминала;

При сбросе индикатора (смена ТФ, символа и т.д.) накопленные данные теряются (БД не ведется);

После удаления индикатора его комментарий на чарте остается;

Невозможно создание такого индикатора для MetaTrader 4 - недоступны данные по тикам с точностью до мс;

SymbolInfoTick в индикаторах требует "разогрева" в виде нескольких первых Calculate-событий;

Индикатор может служить шаблоном для реал-тайм визуализации любых показателей - нужно заменить только одну строку;

Для компиляции индикатора требуется наличие библиотеки - используется для сравнения MqlTick-структур при вычислении лага: #include <TypeToBytes.mqh>

Индикатор имеет два вида отображения, в зависимости от этой строки: #define HISTOGRAM_VIEW

Текущий индикатор, конечно, показывает лаг цен (далее пинг), связанный с Calculate-событием. Как оказалось, существует настолько много факторов серьезнейшим образом влияющих на пинг, что могут возникнуть сомнения в целесообразности использования каких-либо индикаторов в ТС (и анализе). Конечно, NewTick-событие слабее подвержено негативным влияниям, но и там пинг совсем не мал (если замерять в советнике), что может свести иногда к некоторой бессмысленности скоростные показатели платформы.