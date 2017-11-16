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Ping - индикатор для MetaTrader 5
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Для торговли важным параметром является актуальность текущей цены. На него влияет множество факторов, самый популярный из которых - сетевой пинг между терминалом и торговым сервером.
Но часто из виду упускается другой параметр: так называемый "внутренний пинг терминала" - дополнительный лаг котировок внутри самого терминала (платформы). Даже при нулевом сетевом пинге это запаздывание может быть существенным.
Данный индикатор показывает динамику изменения этого параметра, который вычисляется следующим образом:
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280 // Получение свежего тика с величиной внутреннего лага котировки (в миллисекундах) bool SymbolInfoTick( const string &Symb, MqlTick &Tick, double &Ping ) { static const bool IsTester = (MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)); static MqlTick PrevTick = {0}; static ulong PrevTime = 0; const ulong NowTime = IsTester ? 0 : GetMicrosecondCount(); const bool Res = SymbolInfoTick(Symb, Tick); if ((!IsTester) && Res) { if (_R(Tick) != PrevTick) { Ping = PrevTime ? MathAbs(Tick.time_msc - PrevTick.time_msc - (NowTime - PrevTime) / 1e3) : 0; PrevTime = NowTime; PrevTick = Tick; } else Ping = 0; } return(Res); }
На приведенном скриншоте хорошо видно, что вычисляемая величина далеко не мала (чистый терминал, один чарт), и погоня за нулевым сетевым пингом может иногда быть самообманом при торговле или некоторых видах анализа в MetaTrader 5.
Особенности
- Временной лаг котировок вычисляется в миллисекундах;
- Индикатор минимально потребляет вычислительные ресурсы терминала;
- При сбросе индикатора (смена ТФ, символа и т.д.) накопленные данные теряются (БД не ведется);
- После удаления индикатора его комментарий на чарте остается;
- Невозможно создание такого индикатора для MetaTrader 4 - недоступны данные по тикам с точностью до мс;
- SymbolInfoTick в индикаторах требует "разогрева" в виде нескольких первых Calculate-событий;
- Индикатор может служить шаблоном для реал-тайм визуализации любых показателей - нужно заменить только одну строку;
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Для компиляции индикатора требуется наличие библиотеки - используется для сравнения MqlTick-структур при вычислении лага:
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280
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Индикатор имеет два вида отображения, в зависимости от этой строки:
#define HISTOGRAM_VIEW // Закомментировать, чтобы сменить вид индикатора с гистограмм на свечи
Текущий индикатор, конечно, показывает лаг цен (далее пинг), связанный с Calculate-событием. Как оказалось, существует настолько много факторов серьезнейшим образом влияющих на пинг, что могут возникнуть сомнения в целесообразности использования каких-либо индикаторов в ТС (и анализе). Конечно, NewTick-событие слабее подвержено негативным влияниям, но и там пинг совсем не мал (если замерять в советнике), что может свести иногда к некоторой бессмысленности скоростные показатели платформы.
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