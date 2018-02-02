Un parámetro importante en el trading es la vigencia del precio actual. Depende de muchos factores; el más popular es el ping de red entre el terminal y el servidor comercial.

Pero a menudo no se toma en consideración otro parámetro, así llamado el «ping interno del terminal», es el retardo adicional de cotizaciones dentro del propio terminal (plataforma). Este retardo puede ser considerable incluso en caso del ping de red igual a cero.

Este indicador muestra la dinámica del cambio de este parámetro que se calcula de la siguiente manera:

#include <TypeToBytes.mqh> bool SymbolInfoTick ( const string &Symb, MqlTick &Tick, double &Ping ) { static const bool IsTester = ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )); static MqlTick PrevTick = { 0 }; static ulong PrevTime = 0 ; const ulong NowTime = IsTester ? 0 : GetMicrosecondCount (); const bool Res = SymbolInfoTick (Symb, Tick); if ((!IsTester) && Res) { if (_R(Tick) != PrevTick) { Ping = PrevTime ? MathAbs (Tick.time_msc - PrevTick.time_msc - (NowTime - PrevTime) / 1 e3) : 0 ; PrevTime = NowTime; PrevTick = Tick; } else Ping = 0 ; } return (Res); }

En la captura de pantalla se ve muy bien que el valor calculado no es tan pequeño (terminal limpio con un gráfico)б y la persecución del ping de red nulo a veces puede ser un autoengaño durante el trading o algunos tipos del análisis en MetaTrader 5.





Particularidades

El retardo de cotizaciones se calcula en milisegundos;

El indicador consume al mínimo los recursos computacionales del terminal;

Cuando el indicador se resetea (cambio del timeframe, símbolo, etc.), los datos acumulados se pierden (la base de datos no se soporta);

Tras la eliminación del indicador, su comentario se queda en el gráfico;

Es imposible crear el mismo indicador para MetaTrader 4 porque los datos de los ticks con la precisión de milisegundos no están disponibles;

SymbolInfoTick en los indicadores requiere el «calentamiento» en forma de algunos primeros eventos Calculate;

El indicador puede servir de plantilla para la visualización en tiempo real de cualquier índice, sólo hay que sustituir una línea;

Para compilar el indicador, se requiere la presencia de la librería, que se utiliza para comparar las estructuras MqlTick durante el cálculo del retardo: #include <TypeToBytes.mqh>

El indicador tiene dos tipos de visualización, dependiendo de esta línea: #define HISTOGRAM_VIEW

El indicador actual, desde luego, muestra el retardo de precios (ping) relacionado con el evento Calculate. Como ha resultado, existe tantos factores que influyen en el ping de una forma importante que pueden surgir dudas en la conveniencia del uso de los indicadores en el sistema comercial y en el análisis. Desde luego, el evento NewTick es menos sensible a las influencias negativas, pero su ping también es considerable (si se mide en el EA), lo que puede minimizar la importancia de las características de velocidad de la plataforma.