MA_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1997
(26)
Três médias móveis com três períodos de tempo diferentes em um gráfico.

O indicador MA_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1916

