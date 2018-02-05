Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ShadeOpen - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1236
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada. O rectângulo interno é baseado nos preços de abertura e encerramento do período de negociação (corpo da vela final para o período), e os rectângulos superior e inferior são as sombras desta vela.
As velas crescentes são coloridas de verde, enquanto as decrescentes - de amarelo-tijolo. Desenho do indicador ocorre usando o estilo DRAW_FILLING.
Fig. 1. Indicador ShadeOpen.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19339
Скрипт для проверки индикатора LeadLagRelationship (https://www.mql5.com/pt/market/product/26229)Alert Crossing Moving Average Nth Bar
Sinal (arquivo de som, notificação por email, Push) após o indicador iMA (Moving Average, MA) cruzar a barra sob o número N.
Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada, para o dia atual.Disaster
Trabalho com ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop). Usa-se o indicador iMA (Moving Average, MA) com um período MUITO grande - 590.