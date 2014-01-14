Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1731
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Três RSI osciladores com três períodos de tempo diferentes em um gráfico.
O indicador RSI_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1917
sSortTest
Estudo comparativo de algoritmos de ordenação.BB_3HTF
Três bandas de Bollinger com períodos de tempo diferentes e com os mesmos parâmetros em um gráfico.