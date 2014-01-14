CodeBaseSeções
DinapoliTarget_Malay - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

fxfariz a.k.a warrior trader

O indicador mostra os níveis de DiNapoli no gráfico atual usando alertas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 01.04.2008.

O indicador DinapoliTarget_Malay

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1910

