Indicadores

Momentum YTG - indicador para MetaTrader 5

Iurii Tokman
Indicador Momentum sob a forma de gráfico de colunas colorido.

Configurações do indicador:

  • Momentum Period - período do indicador.

Momentum YTG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19128

