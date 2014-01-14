CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Nuvem em massa MA - indicador para MetaTrader 5

klbeei | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2518
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Nuvens formadas pelas massas de Médias Móveis em diferentes períodos.

Nuvem em massa MA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/793

Any Pair Stochastic Any Pair Stochastic

Este indicador é útil para a análise de correlação e também para a análise de pares cruzados.

Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range

Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range.

iBarShift iBarShift

Há um grande número de usuários que pesquisaram a função iBarShift do MQL4. Mas essa função não se encontra mais em MQL5, principalmente porque a linguagem MQL5 fornece todas as ferramentas básicas necessárias, de baixo nível, funções para processar tal ferramenta em uma biblioteca.

Price_Channel_Trend Price_Channel_Trend

Indicador de tendência, com base no cruzamento de nível de pivô e sua mediana.