Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Nuvem em massa MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2518
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Nuvens formadas pelas massas de Médias Móveis em diferentes períodos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/793
Any Pair Stochastic
Este indicador é útil para a análise de correlação e também para a análise de pares cruzados.Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range
Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range.
iBarShift
Há um grande número de usuários que pesquisaram a função iBarShift do MQL4. Mas essa função não se encontra mais em MQL5, principalmente porque a linguagem MQL5 fornece todas as ferramentas básicas necessárias, de baixo nível, funções para processar tal ferramenta em uma biblioteca.Price_Channel_Trend
Indicador de tendência, com base no cruzamento de nível de pivô e sua mediana.